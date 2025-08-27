Felkúszott a hőmérséklet: Ideért a nyári meleg, és ennél csak durvább lesz az idő

A szerdai napra jósolják a nyári kánikula visszatértét. Csütörtökön és pénteken pedig még feljebb csúszik a hőmérő higanyszála, csak néhány térségben erősödhet fel a szél.

Fotó: köpönyeg.hu

Szerdán napos, csapadékmentes időre, többnyire kevés felhőre van kilátás, a déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül - írja az MTI.

Még utoljára érdemes strandidőre készülni, a szezonvégi kirándulásokat is érdemes a következő napokra tervezni, mert az eső szinte kizárt.

Hajnalban általában 10-17 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek, míg délután 27-33 fok lehet.

Csütörtökön többnyire derült, a Nyugat-Dunántúlon gyengén felhős, napos idő várható, de csapadék nem valószínű. A délies szél nagy területen megerősödik, helyenként viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban döntően 13-20, délután 30-36 fok között várható.

Pénteken az ország keleti felén még derült maradhat az ég, nyugaton azonban erőteljessé válhat a gomolyfelhő-képződés, ott már előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délnyugati szelet többfelé kísérik erős, helyenként viharos széllökések. A minimum-hőmérséklet 15-23, a maximum-hőmérséklet 31-38 fok között valószínű.

