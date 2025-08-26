Ez a filmet holtbiztos, hogy láttad: ma 45 éves a főszereplője

Aligha van olyan ember, aki ne látta volna legalább egyszer valamelyik Reszkessetek betörők filmet, amelyben a kis Kevin valahogy mindig egyedül marad karácsonykor. Mára már valószínűleg bátrabban mernék őt otthon hagyni a szülei.

Macaulay Culkin, vagy ahogyan a legtöbben ismerik: Kevin McCallister, a Reszkessetek betörők filmek sztárja ma már 45 éves. Fotó: AFP

45 éves lett Macaulay Culkin, a Reszkessetek betörők filmek sztárja

Teljes nevén Macaulay Carson Culkin 1980. augusztus 26-án látta meg a napvilágot és gyerekszínészként nyújtotta a legismertebb alakításait. Ezek közül kiemelkedik az ő főszereplésével készült első két Reszkessetek, betörők című film, de hasonló karaktert formált meg a Richie Rich – Rosszcsont beforr című film főszereplőjeként is.

Generációk dúdolták esténként a 78 éve született fagottművész zenéjét

1947-ben ezen a napon született Vajda József, Liszt Ferenc-díjas fagottművész, aki később Pécsi József: Dörmögő Dömötör Istók gazda udvarán című művének részleteit játszotta a TV Maci zenéjében. Vajda József 1970-től 1998-ig volt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának első fagottosa. Oktatott a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, zenei táborokban, valamint adjunktusként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Kamarazenei Tanszakán. Tagja volt a Rádiózenekar Fúvósötösének, a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak és az Osztrák–Magyar Haydn Zenekarnak is.

A TV Maci zenéjét a Vajda József, Liszt Ferenc-díjas fagottművész játszotta. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

53 éve született a 100. magyar olimpiai aranyérem

Az 1972-es müncheni olimpián Dr. Hegedűs Csaba birkózásban szállította a századik magyar olimpiai bajnoki címet, amelyen a magyarok rekordszámú, 232 sportolóval vettek részt. Ám a ’72-es ötkarikás játékokat egy tragikus esemény árnyékolta be, ami bejárta a világsajtót: szeptember 5-én palesztin terroristák 11 izraeli sportolót meggyilkoltak. A NOB elnöke azonban nem engedte, hogy a véres esemény hatással legyen az Olimpiára, így a játékokat az eredeti terveknek megfelelően végigjátszották.

115 éve született Teréz anya

Az albán származású, Nobel-békedíjas Kalkuttai Szent Teréz anya 1910. augusztus 26-án született, Indiában élt. Katolikus apáca volt, ő alapította a Misszionáriusai szerzetesrendet, a szegények körében végzett áldozatos munkájával pedig az egész emberiség elismerését kivívta. 1979-ben a szegények, a nélkülözők, betegek és árvák közötti emberbaráti tevékenységéért megkapta a Nobel -békedíjat. Teréz anya kétszer is járt Magyarországon: 1986-ban, majd 1989-ben, mikor részt vett rendjének budapesti házalapításán. 1995-ben jelent meg életrajzi műve, Az egyszerű út címmel. 1996-ban pedig az akkori amerikai elnök, Bill Clinton az Amerikai Egyesült Államok díszpolgárává fogadta. Betegsége miatt 1997-ben vonult vissza, majd 1997. szeptember 5-én hunyt el. 1999-ben, Kalkuttában elkezdődött boldoggá avatásának folyamata, majd 2016-ban Szentté avatták.