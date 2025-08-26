Ez a filmet holtbiztos, hogy láttad: ma 45 éves a főszereplője

Nincs karácsony Reszkessetek betörők nélkül. A máig népszerű film főszereplője ma lett 45 éves.
Aligha van olyan ember, aki ne látta volna legalább egyszer valamelyik Reszkessetek betörők filmet, amelyben a kis Kevin valahogy mindig egyedül marad karácsonykor. Mára már valószínűleg bátrabban mernék őt otthon hagyni a szülei.
Teljes nevén Macaulay Carson Culkin 1980. augusztus 26-án látta meg a napvilágot és gyerekszínészként nyújtotta a legismertebb alakításait. Ezek közül kiemelkedik az ő főszereplésével készült első két Reszkessetek, betörők című film, de hasonló karaktert formált meg a Richie Rich – Rosszcsont beforr című film főszereplőjeként is.
1947-ben ezen a napon született Vajda József, Liszt Ferenc-díjas fagottművész, aki később Pécsi József: Dörmögő Dömötör Istók gazda udvarán című művének részleteit játszotta a TV Maci zenéjében. Vajda József 1970-től 1998-ig volt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának első fagottosa. Oktatott a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, zenei táborokban, valamint adjunktusként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Kamarazenei Tanszakán. Tagja volt a Rádiózenekar Fúvósötösének, a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak és az Osztrák–Magyar Haydn Zenekarnak is.
Az 1972-es müncheni olimpián Dr. Hegedűs Csaba birkózásban szállította a századik magyar olimpiai bajnoki címet, amelyen a magyarok rekordszámú, 232 sportolóval vettek részt. Ám a ’72-es ötkarikás játékokat egy tragikus esemény árnyékolta be, ami bejárta a világsajtót: szeptember 5-én palesztin terroristák 11 izraeli sportolót meggyilkoltak. A NOB elnöke azonban nem engedte, hogy a véres esemény hatással legyen az Olimpiára, így a játékokat az eredeti terveknek megfelelően végigjátszották.
Az albán származású, Nobel-békedíjas Kalkuttai Szent Teréz anya 1910. augusztus 26-án született, Indiában élt. Katolikus apáca volt, ő alapította a Misszionáriusai szerzetesrendet, a szegények körében végzett áldozatos munkájával pedig az egész emberiség elismerését kivívta. 1979-ben a szegények, a nélkülözők, betegek és árvák közötti emberbaráti tevékenységéért megkapta a Nobel -békedíjat. Teréz anya kétszer is járt Magyarországon: 1986-ban, majd 1989-ben, mikor részt vett rendjének budapesti házalapításán. 1995-ben jelent meg életrajzi műve, Az egyszerű út címmel. 1996-ban pedig az akkori amerikai elnök, Bill Clinton az Amerikai Egyesült Államok díszpolgárává fogadta. Betegsége miatt 1997-ben vonult vissza, majd 1997. szeptember 5-én hunyt el. 1999-ben, Kalkuttában elkezdődött boldoggá avatásának folyamata, majd 2016-ban Szentté avatták.
1957-ben született a '90-es évek egyik legnagyobb slágergyárosa Svédországban, aki a fogorvosi szakmának hátat fordítva Dr. Alban néven épített rendkívül sikeres popkarriert. Olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a mindenki által ismert It’s My Life, vagy éppen a Hello Afrika, a No Coke, a Sing Hallelujah, vagy a Let The Beat Go On.
A jazz egyik legendája a Wight-szigeti popfesztivál keretében lépett színpadra, amely 1970. augusztus 26-án kezdődött. Ezt követően még egyszer utoljára láthatta egy rövid időre színpadon Jimi Hendrixet a nagyközönség, amikor szeptember 16-án beszállt az Eric Burdon & War formációba jammelni a Tobacco Road című számba a Ronnie Scott jazzklubban.
Harmadik alkalommal rendezik meg a Bacsó Bár koncertsorozatot a megújult Bacsó Béla utcában, ahol fiatal és feltörekvő zenészekkel találkozhatunk a Csiga Cafe teraszán – idén augusztus 26-án 18:00 órakor lesz majd az utolsó koncert, amelyre a belépés ingyenes.
Augusztus 26-án 17 és 20 óra között hamisítatlan retró környezetben vár mindenkit a Budapest Retro Élményközpont Bisztrója, ahol nagyon gyorsan elragadhatnak a nosztalgikus érzések, miután számos retró étellel és itallal várják a bisztró vendégeit ezen a napon.
Augusztus 26-án, kedden a Csodák Palotájában 250 interaktív játék között kalandozva, valamint ezeket kipróbálva az egész család jól érezheti magát. A sok tematikus egység minden korosztály számára izgalmakat rejt, melyekről még napok múlva is beszélni fognak.
A koponyeg.hu előrejelzése szerint a napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre van kilátás, amely záporokat, zivatarokat is hozhat egyre nagyobb számban. A csúcsértékek 23 és 31 fok között szóródnak a hajnali 15 fok után.
