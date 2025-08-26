Mindenki erről a fiúról beszél, 15 éves a Premier League új sztárja

15 év és 235 nap. Ennyi idő kellett az Arsenal tinisztárjának ahhoz, hogy pályára lépjen a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben. Ha nem hallottál még Max Dowmanről, akkor itt az idő, hogy megismerkedj vele, hiszen lehet, hogy ez a középiskolás gyerek a kulcs az Ágyúsok bajnoki címéhez.

Max Dowman a Premier League második legfiatalabb játékosa Fotó: AFP

Max Dowman régóta erre készül

A korosztályos angol válogatott már az előző szezon edzéseinek jelentős részét a felnőttcsapattal töltötte, annak ellenére, hogy akkor még csak 14 esztendős volt. Egyértelmű, hogy Mikel Arteta nagy jövőt képzel Dowmannek, viszont azt senki nem gondolta, hogy ilyen korán pályára küldi a játékost. A spanyol menedzser már a Premier League második fordulójában bedobta a mélyvízbe, a tini pedig nemcsak szimplán megfelelt az elvárásoknak, hanem messze túlszárnyalta azokat. A Leeds elleni kiütéses győzelem (5-0) 95. percében a jobbszélen tört be a tizenhatoson belülre, és egy finom csellel átverte védőjét, aki buktatta őt, ezzel tizenegyeshez jutott az Arsenal.

Nem ő a korrekorder

Bármennyire is hihetetlen, nem Dowman a Premier League valaha volt legfiatalabb játékosa. Ez az elismerés az Arsenal egy másik fiatal tehetség, Ethan Nwaneri nevéhez fűződik, aki 15 éves és 181 napos volt amikor 2022-ben pályára lépett a Brentford ellen. Ugyanakkor Max Dowman számára ez a mérföldkő sem volt elérhetetlen, hiszen Arteta már az előző szezonban fontolóra vette az angol tinédzser pályára küldését. Ez akkor a liga korhatár-korlátozásai miatt nem valósulhatott meg, hiszen a szabályok szerint bármennyire is fiatal egy játékos, minimum az U16-os csapatba regisztrálva kell lennie. Dowman akkor hivatalosan az U15-ös csapat tagja volt.

Legendához hasonlítják

A brit szaksajtó Johan Cruyffhoz hasonlítja Dowmant, ami természetesen még minden szempontból korainak számít. Viszont az tagadhatatlan, hogy a holland ikonhoz hasonlóan a fiatal angol mozdulatai is rendkívül ösztönösek, és megvan bennük a kellő kreativitás ahhoz, hogy valaki a világ egyik legjobb játékosává váljon. Többen Lamine Yamal nevét is felhozták az Arsenal tinije kapcsán, aminek szintén van egy bizonyos szintű valóságalapja, hiszen az idei Aranylabda egyik esélyesének játékstílusa igencsak hasonlít Dowmanéhez.