Ezért jó lehetőség a fix 3%-os lakáshitel

Akár házaspárok számára is jó lehetőség lehet a fix 3%-os lakáshitel. Mondok erre egy példát. Ha van egy középkorú házaspár, akiknek két gyermeke van, és albérletben laknak, amire havonta 300 ezer forintos bérleti díjat fizetnek, akkor hogy ha a házaspár összjövedelme - tehát mindkettőjük fizetése együttesen megközelíti a nettó 500 ezer forintot - akkor akár 50 millióforintos lakáshitelt is kaphatnak 3%-os fix kamatozással. Ennek a hiteltörlesztője havonta 237 ezer forintot tesz ki, ami akár 150 ezer forinttal is olcsóbb lehet, mint hogyha ugyanezt a hitelt valaki piaci alapon szeretné felvenni. A példákban szereplő középkorú házaspár által fizetendő 300 ezer forintos bérleti díj összege magasabb, mint afix 3%-os lakáshitel törlesztője. Ha a példánkban szereplő házaspár az 50 millió forintos kedvező kamatozású hitel segítségével szeretne közös otthont vásárolni magának, akkor ahhoz 5,5 millió forintos önrészre lesz szükségük, ami jóval kedvezőbb, mint a piaci alapon elvárt 12 millió forintos önrész. Ebből az 55 millió forintból egy közepes városban akár egy 60 négyzetméteres új lakás is kijöhet, ha viszont használt ingatlanban gondolkodnak, akkor ugyanott akár egy 120 négyzetméteres vagy annál nagyobb használt lakást is meg tudnak vásárolni. Ha Budapestre költöznének, akkor Budapest külső kerületeiben akár egy 60-65 négyzetméteres használt lakást is tudnak venni ebből az összegből. Szintén jó hír lehet a példánkban szereplő házaspár számára, hogyha korábban volt ingatlantulajdonuk, akkor ezt csak tíz évig kell figyelembe venni, vagy ha 50-50 százalékban voltak ingatlantulajdonosok, az sem jelent problémát a hitel igénylése során