Teszteld magad és a csillagokat: íme, a toplista!

Kíváncsi vagy, mik volt a héten a slágertémák a Metropol olvasóinak körében? Jóféle teszt, ezotéria állatbarátsággal fűszerezve, budapesti közlekedési káosz, eltűnt személy és óbudai polgármester. Jöjjenek a részletek!

Magyar közmondásokkal tesztelheted a tájékozottságodat! (Fotó: Pixabay)

Ha a tíz közmondásból nyolcat jól folytatsz, műveltebb vagy az átlagnál

Mi, magyarok, nagyon szeretünk tréfálkozni. De a vicces megjegyzéseken kívül minden helyzetre van egy közmondásunk is. És minden közmondás mögött mély népi bölcsesség rejtőzik. Kiválogattunk neked tíz kevésbé ismert szólást, hogy tesztelhesd, mennyire vagy jártas ezekben! Ha nyolcat folytatni tudsz, műveltebb vagy az átlagnál. Most újra próbára teheted magad!

Melyik kutya illik hozzád a csillagjegyed szerint? (Fotó: Fotó: Gáll Regina Adrienn / Metropol)

Melyik kutya illik hozzád a csillagjegyed szerint?

Sokan az asztrológiát hívják segítségül, amikor párkapcsolatról vagy karrierről döntenek, de miért ne segíthetne a horoszkóp abban is, hogy megtaláld a hozzád legjobban passzoló kutyát? A csillagjegyed ugyanis sokat elárul arról, milyen társ illik hozzád temperamentumban, energiában és kötődésben.

Kiss László a kerület lakosait is nyomás alatt tartja (Fotó: Metropol)

Szembeszállt Kiss Lászlóval, ez lett a veszte

Aki ki meri mondani, hogy gondok vannak Óbudán, azt felbujtóként bélyegzik meg, és magára hagyják. Így történt ez Nagy Attilával is.

Felcsillant a reménysugár Margit néni eltűnése kapcsán – már több mint egy hete keresik a 83 éves idős hölgyet (Olvasói fotó)

Felcsillant a reménysugár Margit néni eltűnése kapcsán

Kilencedik napja keresi reménytelenül a családja Steiner Ferencnét, aki július 1-jén, Nagykanizsán eltévedt a fodrásztól hazafelé vezető úton. Jó szándékú emberek mentőt hívtak hozzá, be is vitték a kórházba, azonban onnan kiengedték, Margit néni viszont azóta sem tért haza. Több eredménytelen nap után most felcsillant a remény: a keresőkutyák szagot fogtak!

A taxisofőröket és utasaikat is rettenetesen zavarják a gigadugók (Fotó: Metropol – Képünk illusztráció)

„37 éve taxizom, de én még ilyen káoszt nem láttam a városban”

Szabó József taxisofőr 1988 óta szállít utasokat, de elmondása szerint ilyen káoszt még soha nem látott pályafutása során. Mindig voltak útfelújítások, illetve olyan időszakok, amikor a város jobban bedugult, de az idei nyár messze felülmúlja az eddigieket. Taxisofőröket kérdeztünk, ők hogy bírják a budapesti gigadugókat, illetve hogyan reagálnak az utasok.