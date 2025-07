Felcsillant a reménysugár Margit néni eltűnése kapcsán - már több, mint egy hete keresik a 83 éves idős hölgyet

Bettina azt is elmondta, hogy rengeteg bejelentés érkezett hozzájuk az elmúlt napokban és nagyon sokan támogatják őket lelkileg is. Volt, aki egy látót is megkérdezett az idős asszony hollétéről, szerinte a nagykanizsai temető környékén lehet Margit néni, de volt már észlelés Budapest környékéről is. A család és a rendőrség is minden esetben átfésülte a helyszínt, ahol Margit nénit látni vélték, egyelőre azonban semelyik nyom nem vezetett eredményre.

Az eltűnt idős hölgy, Steiner Ferencné, vagy ahogy a nagykanizsaiak ismerik, Margit néni

Fotó: police.hu

Felcsillant a remény

Margit néni unokája elmesélte nekünk, hogy nagyon örülnek a kutyás keresés eredményének. Ennek hatására kaptak új erőt, hogy ne adják fel a reményt és folytassák a keresést. Ismeretlen emberek is igyekeznek tartani bennük a reményt, olyan történetekkel, mint hogy egy másik nagymama hónapokkal később lett meg, vagy például, hogy egy másik eltűnt személyt az otthonától jóval arrébb találtak meg, ahol kezdetben egyáltalán nem is keresték.

Bettina kéri a lakosság segítségét, hiszen ha Margit néni valóban buszra szállt, akkor bárhol lehet:

Ne csak Kanizsán és környékén járjanak az emberek nyitott szemmel, mert az egész országra kiterjed már a keresés. Megkérünk mindenkit, hogy bárki, aki busszal is jár ezeken a helyeken, akár Budapesten, akár Magyarország déli részén is járjon nyitott szemmel, mert bárhol lehet a mama.

A Police.hu körözése szerint Steiner Ferencné, lánykori nevén Zabb Margit 163 cm magas, zöld szemű, ősz hajú, zömök testalkatú, valamint fülbevalót hord . Eltűnésekor fekete nadrágot és lila felsőt viselt, illetve volt nála egy fekete válltáska is .