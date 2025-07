70 éves korában elhunyt a Liverpool legendája

70 éves korában elhunyt Joey Jones, a Liverpool legendája, aki az 1970-es években két BEK-et (Bajnokcsapatok Európa-kupája, a Bajnokok Ligája elődje) nyert a klubbal. A walesi hős népszerű figura volt gyerekkori klubjában, a Wrexhamben is, ahol háromszor is megfordult, és a „Mr. Wrexham” becenevet kapta, valamint a Chelsea-ben és a Huddersfieldben is. 1975 és 1982 között 72 alkalommal állt pályára hazája színeiben.

Jones 1975-ben a Liverpoolhoz igazolt Fotó: x.com/MirrorFootball

Jones 1975-ben a Liverpoolhoz igazolt, és dicsőséges három évet töltött el ott, megnyerte az 1976–77-es első osztályt a Vörösökkel, valamint az UEFA-kupát és az Európai Szuperkupát is. A Liverpool 3-1-re legyőzte a Borussia Mönchengladbachot az 1977-es római BEK-döntőben, miután a negyeddöntőben a Saint-Étienne-en, az elődöntőben pedig a Zürichen lépett túl – írja a Daily Mail.

„Joey megette a békacombokat, megcsinálta a piskótatekercset, most pedig Gladbachot majszol.”

Az Anfieldben játszó klub keddi közleményében mély szomorúságát fejezte ki egykori sztárjuk és ikonjuk halála miatt.

A Liverpool másik legendája, John Aldridge ezt írta az X-en:

További szomorú hírek, Joey Jones tegnap este elhunyt. Milyen kedves ember és inspiráló hátvéd volt, aki szívét-lelkét beleadta egy piros mezbe és minden klubba, amiben játszott! Gondolataink Joey családjával vannak! Szerencsés ember vagyok, hogy sokszor találkozhattam vele, YNWA, nyugodj békében, topember