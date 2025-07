Fontos változásokat hoz július 1.: mutatjuk, mi minden lesz máshogy mától!

Július 1-től magasabb összegben vehető igénybe a családi kedvezmény

Július 1-jén élesedik a családi adókedvezmény duplázásának első lépése. Ez azt jelenti, hogy mostantól havonta, egy gyermek esetén maximum 15.000, két gyermek esetén gyermekenként 30.000, három, és minden további gyermek esetén pedig eltartottanként 49.500 forint kedvezmény lesz érvényesíthető az adóból vagy járulékból - írja a NAV. A megnövelt kedvezmény a szülők jelentős többségének automatikusan jár. Csak azoknak van teendője, akik korábban az adóelőleg-nyilatkozatukban a kedvezmény összegét, és nem a kedvezményezett eltartottak számát adták meg. Nekik célszerű mielőbb új adóelőleg-nyilatkozatot leadni!

Mától lép életbe a CSED-extra is

A CSED-extra lehetővé teszi, hogy a gyermek három hónapos korától visszatérjenek a nők a munkaerőpiacra úgy, hogy közben CSED (csecsemőgondozási díj) 70%-át is megkapják. A CSED egyébként összesen 168 napig jár az anyáknak a gyermek születése után, és eddig nem volt lehetőség arra, hogy emellett a támogatás mellett is dolgozni lehessen, mától azonban erre is van lehetőség.

Ma nem lesznek nyitva a patikák

Július 1-je ugyanis munkaszünet az egészségügyben. Ekkor tartják a magyar egészségügy napját Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. Az ünnep miatt csak az ügyeletes gyógyszertárak lesznek nyitva, a rendelőkben, kórházakban pedig szintén csak ügyelet lesz, mivel a legtöbb egészségügyi dolgozó szabadságon lesz.

207 éve született Semmelweis Ignác Fülöp

Semmelweis Ignác, aki 1818. július 1-jén született, először Bécsben jogot tanult, majd átiratkozott az orvosi fakultásra. A bécsi közkórház szülészeti klinikáján 1847-ben rájött, hogy a gyermekágyi lázat (ami sok esetben halállal végződött) az orvosok és orvostanhallgatók okozták azzal, hogy boncolás után átjártak az I. számú klinika szülészeti osztályára, és ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgálták a várandósokat. Miután fertőtlenítő kézmosásra kötelezték az orvosokat, a gyermekágyi lázban elhunytak aránya jelentősen csökkenni kezdett. Ezért is hívják Semmelweist az anyák megmentőjének. 1865. július közepén Ignác magatartásában az elmezavar jelei mutatkoztak, ezért Bécsbe vitték, és Balassa doktor beutalta a döblingeni elmegyógyintézetbe. Agresszív magaviselete miatt ápolói súlyosan bántalmazták, valószínűleg ennek következtében két hét után 1865. augusztusában meghalt - olvasható a Wikipédián.