Nagyot változik az élet július 1-től: főleg a családok járnak mától jobban, de a fürdőzni vágyóknak is van egy jó hírünk!

A kormányzati törekvéseknek köszönhetően számos, családokat érintő könnyítés, változás lép életbe július 1-től. Emellett lesz némi változás a patikákban, a bankolásban, az idénymunkával kapcsolatban, a fürdők nyitvatartását illetően és az ingatlanpiacon is. Mutatjuk a részleteket!

Mutatjuk mennyivel járnak jobban július 1-től a családok és azt is, mi minden változik még mától / Fotó: Angeel55 / Shutterstock (Illusztráció)

Mától adómentes a CSED és a GYED

Július 1-jétől a csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) személyi jövedelemadó-mentes lesz, ami nagyjából 15%-os extra bevételt jelent a családoknak. A CSED a szülési szabadság 24 hetére, azaz 168 napig jár az anyáknak. Összege megegyezik a korábbi fizetéssel. A GYED fő szabály szerint a CSED-et követően a gyermek két éves koráig jár. A GYED összege a figyelembe vehető bér 70 százalékának felel meg, de nem lehet magasabb, mint a minimálbér kétszeresének a 70 százaléka. Aki már most is kapja ezeket a juttatásokat, azoknak nem kell semmit tennie az emelt összeg igényléséhez. További információk az emelt juttatásról a megújult csalad.hu-n találhatók. Ezek mellett a nagyszülői, a diplomás és a nevelőszülői gyed is szja-mentes lett, valamint az örökbefogadói díj is.

Mostantól emelt összegben jár a családi adókedvezmény is

Mától indul a családi adókedvezmények duplázásának első üteme. Ez nagyjából egymillió családot érint, és

egy gyermek esetében 15 ezer forint,

két gyermek esetében gyermekenként 30 ezer forint,

három vagy több gyermek esetében gyermekenként 49.500 forint többletbevételt jelent havonta.

Az emelkedés azonban itt még nem ér véget: 2026. január 1-től egy gyermek esetében 20 ezer, két gyermeknél 40 ezer, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra növekszik az adókedvezmény mértéke. A tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők július elsejétől 100 ezer forinttal, 2026-tól pedig már 133.340 forinttal növelt összegben vehetik igénybe a családi adókedvezményt. A szülők továbbra is megoszthatják egymás között a családi adókedvezményt, így a lehető legnagyobb mértékű adóengedményben részesülhetnek. A négy vagy több gyermekes édesanyák emellett továbbra is SZJA-mentesek maradnak. A családi adókedvezmény legkorábban a magzat 91 napos korától érhető el és a gyermek 16 éves korig jár alapesetben, ami hosszabb is lehet, ha a gyermek nappali tagozatos középiskolába jár. Az adókedvezményekről bővebb tájékoztatás itt érhető el.