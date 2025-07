Több ezer fiatal sorsa dől el ma: kihirdetik a ponthatárokat!

130.000 fiatal várja a ponthatárok kihirdetését

Július 23-án nyilvánosságra hozza az Oktatási Hivatal a felsőoktatási ponthatárokat. Idén közel 130 ezer fiatal jelentkezett valamelyik magyarországi egyetem szeptemberben induló alap-, osztatlan- és mesterképzéseire, akik számára több helyszínen is lesznek úgynevezett pont ott partik, ahol a barátokkal közösen várhatják azt a bizonyos SMS-t. Azok a jelentkezők ugyanis, akik megadták a mobilszámukat, még aznap este-éjjel SMS-értesítést is kapnak az eredményekről. A hivatalos ponthatárok elsőként egyébként a Felvi.hu-n lesznek elérhetők és még egy dolgot érdemes tudni ezzel kapcsolatban: hiába sikerül több szaknál is elérni a bejutáshoz szükséges ponthatárt, mindenki csak egy szakra kerülhet be, méghozzá a jelentkezési sorrendjében szereplő első olyan helyre, ahol eléri vagy meghaladja a felvételi ponthatárt!

Több helyen is lesz a fiataloknak pont ott parti, ahol közösen várhatják a ponthatárok kihirdetését. Fotó: Nagy Béla / Mediaworks archívum

Mától módosul a fogyasztóvédelmi törvény

Július 23-ától több ponton módosul a fogyasztóvédelemről szóló törvény. A változtatások célja, hogy a fogyasztók még egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban érvényesíthessék jogaikat. Az új szabályok értelmében például a békéltető testületek a jövőben nemcsak hibás termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos vitákban járhatnak el, hanem bizonyos kártérítési igények – például az úgynevezett tapadókárok – is elbírálhatók lesznek általuk. Ilyen lehet például, ha az áramszolgáltató hibája miatt áramingadozás történik, és emiatt tönkremegy egy háztartási eszköz, például egy főzőlap vezérlőpanelje. Ilyen esetben a fogyasztó a szükséges bizonyítékok bemutatásával a javítás vagy csere költségét a békéltető testület előtt is érvényesítheti – bírósági eljárás nélkül.

Ezen a napon született a magassági rekorddöntő magyar pilóta, akinek a vesztét is ez okozta

Wittmann Viktor gépészmérnök, pilóta, kiváló magyar repülő és repülőgép-konstruktőr, aki több magassági és távrepülési csúcsot is tartott, 1889-ben ezen a napon született Szolnokon. 1911-ben a Magyar Géprepülők Szövetsége vezetőségi taggá választotta, az 1913-ban alakult Első Magyar Repülőgépgyárnak pedig műszaki igazgatója volt. Különböző hazai és nemzetközi versenyeken számos díjat nyert és 1914-ben magassági rekordot állított fel. Karinthy Frigyes barátja volt, akit rendszeresen elvitt magával repülni. Wittmann 25 évesen egy repülőgép balesetben halt meg.