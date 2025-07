Ez a két magyar pilóta volt az első, aki átrepülte az Atlanti-óceánt - 94 éve indultak útnak

179 éve nyílt meg az első vasútvonal Magyarországon

Igazi forradalmi újdonságot jelentett az 1804-től 1825-ig folyamatosan tökéletesített gőzmozdony a vasúti közlekedésben. Az első közforgalmú, gőzüzemű vasutat Stockton és Darlington között 1825-ben, a mai Magyarország területén pedig Pest és Vác között 1846. július 15-én nyitották meg.

Ma van a magyar bíróságok napja is

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2000-ben július 15-ét a Bíróságok Napjává nyilvánította, annak emlékére, hogy 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Az 1869. évi IV. törvénycikk deklarálta a bírói függetlenséget, amely szerint a bíró csak a törvénynek van alávetve és a szigorúan meghatározott eseteket kivéve elmozdíthatatlan és áthelyezhetetlen.

Július 15-én van a magyar bíróságok napja is. Fotó: unsplash

Rembrandt is ezen a napon született

A holland festő és rajzművész 419 évvel ezelőtt, 1606. július 15-én látta meg a napvilágot Liedenben, Rembrandt Harmensz van Rijn néven. A németalföldi barokk híres festője 1631-ben költözött Amszterdamba, ahol a legkeresettebb csoportkép- és portréfestő lett. Az 1642-ben készített "Éjjeli őrjárat" című festményével érte el hírneve tetőfokát. Festményei mellett készített rézkarcokat, tollrajzokat, grafikai művei végigkísérik egész munkásságát. Pazarló életet élt, a megbízások csökkenésével pénze hamar elfogyott, így 1656-ban vagyonát el kellett árvereznie.

A híres Rosette-i követ is ezen a napon találták meg

Ennek a kőnek a segítségével tudták megfejteni aztán az egyiptomi hieroglifákat. A Rosette-i kő egyébként egy sötét színű gránit tömb, melyre ugyanannak a szövegnek három fordítását vésték: egyiptomi démotikus írással, görög nyelven és egyiptomi hieroglifákkal. A három nyelvű szöveg segítségül szolgált 1822-ben Jean-François Champollion és 1823-ban Thomas Young számára a hieroglifák megfejtéséhez. A követ, amit 1799. július 15-én találtak meg, 1802 óta a londoni British Museum őrzi.

Columbo és a magyar népmesék legendás magyar hangja 95 éve született

Szabó Gyula a Nemzet Színésze 1930. július 15-én született. A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar népmesék című mesesorozat mesemondója is volt, de szerepelt többek között a Tizedes meg a többiek, a Hahó Öcsi, a Hídember, a Tenkes kapitánya és az Egy óra múlva itt vagyok c. filmekben is.