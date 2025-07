Ma lezárul egy korszak: véget ér a felsőoktatási felvételi időszak

Július 9-ig tart a felsőoktatási felvételi időszak

Eddig van lehetőség minden felvételiző diák számára, hogy ellenőrizze és módosítsa bizonyos adatait, pótolja a szükséges dokumentumokat, illetve egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendje is megváltoztatható. Az E-felvételiben a jelentkezők átnézhetik többek között a megjelölt képzéseket és azok sorrendjét, a benyújtott dokumentumok, valamint a kérelmek feldolgozottságát, a feldolgozás eredményét, továbbá a közhiteles elektronikus nyilvántartásokból átvett információkat (érettségi eredmények, felsőoktatási oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványokra vonatkozó információk). A felületre – csakúgy, mint a jelentkezéskor – Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazásának segítségével lehet belépni. Aki a fenti adatokban eltérést talál, ma utoljára módosíthatja azokat és a jelentkezés óta megszerzett pontokat igazoló dokumentumok is ma utoljára van lehetőség feltölteni - olvasható a felvi.hu-n. A 2025 szeptemberében induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án késő este hirdetik ki.

Ma még módosíthatók az adatok az E-felvételi rendszerében a felsőoktatásba készülőknek / Fotó: Shutterstock (Illusztráció)

Neki köszönhetjük a sztereó rádiót

Csicsátka Antal mérnök volt az első magyar magnetofon, a Vörös Szikra megalkotója, a sztereó rádió rendszer feltalálója. A gyakorlati megvalósítást és a hozzá kapcsolódó gyártmányokat is kifejlesztette és szabadalmaztatta 1961-ben. További tizenhárom szabadalommal védett módszere ma is része a rádióműsor-szórásnak. Vállalatot alapított a kábeltelevíziózás eszközeinek fejlesztésére és gyártására és az ő nevéhez fűződik az első, egy csippen megvalósított rádiókészülék is. Csicsátka 49 évvel ezelőtt, 1976. július 9-én hunyt el.

72 éves lett a magyar vitorláslegenda

Fa Nándor hajótervező és -építő, óceáni vitorlázó, aki egyedül körbevitorlázta a Földet, 1953-ban ezen a napon született. 1980 és 1985 között barátjával, Gál Józseffel megépítette a 31 láb hosszú St. Jupát nevű vitorlást, amellyel 1986-87-ben körbevitorlázták a bolygót, ezzel ők lettek az első magyar földkerülők.

1988-1990 között megtervezte és megépítette az első magyar óceáni versenyvitorlást, a 60 láb hosszú Alba Regiát.

1990-1991-ben részt vett vele a BOC Challenge négyszakaszos, egyszemélyes földkerülő versenyen és 11. lett.

1992-93-ban legjobb nem franciaként az ötödik helyen ért célba a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen.

1997-ben a negyedik helyet szerezte meg a Jacques Vabre Atlanti-óceánt átszelő párosversenyen a spanyol Albert Bargués oldalán. Életre hívta a Balaton-kerülő vitorlásversenyt, amelyet 2010-ben meg is nyert.