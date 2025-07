Áll a bál Nagy-Britanniában, ahol holtan találtak egy anyát a lányával. Az édesanya mintegy négy hónappal korábban segélyhívást indított, ám a várt mentő soha nem érkezett meg. A tragikus halálesetek körülményeit jelenleg is vizsgálják, miközben újabb és újabb részletek derülnek ki az ügyről.

Hiába hívták a mentőket, nem mentek – meghalt egy édesanya a lányával Nagy-Brutanniában (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció!)

A 47 éves Alphonsine Djiako Leuga és 18 éves lánya, Loraine Choulla holttestét 2024. május 21-én találták meg az otthonukban. A haláleset körülményeit feltáró vizsgálat 2024. július 21-én kezdődött – számolt be róla a BBC, a The Guardian és az ITV News. Mint a Nottinghami Halottkémi Bíróság meghallgatásán elhangzott, Leuga 2024. február 2-án hívta fel Anglia segélyhívó számát, a 999-et. A sarlósejtes vérszegénységgel küzdő nő azt mondta a diszpécsernek, sürgős segítségre van szüksége saját maga és lánya számára, ám „nagyon fázik és nem tud mozogni” – számolt be a The Guardian. A meghallgatáson elhangzott, hogy lánya, Loraine Down-szindrómás és tanulási nehézségekkel élő fiatal volt, aki teljes mértékben az édesanyjára volt utalva.

A BBC beszámolója szerint Leugát januárban egy alsó légúti fertőzéssel szállították kórházba, de két nap múlva – „gyakorlati megfontolásból” – hazaengedték, hogy gondoskodhasson a lányáról. Bár az orvosok maradásra biztatták és másnapra visszarendelték, a nő nem jelent meg, és a kórház próbálkozásai ellenére sem tudták vele felvenni a kapcsolatot. Néhány nappal később, amikor Leuga mentőt hívott, még képes volt megadni a címét, és azt kérte, jöjjenek gyorsan. A BBC szerint a telefonban így könyörgött:

Küldjenek egy mentőt! Kérem, jöjjenek, kérem…

A kelet-angliai mentőszolgálat betegbiztonsági vezetője, Susan Jevons elmondta, hogy a hívás után többször is próbálták visszahívni a számot. Végül azonban a diszpécser úgy ítélte meg, hogy a hívás megszakadt, és lezárta az esetet – ezért a mentő végül nem ment ki a címre.

A meghallgatás második napján újabb részletek derültek ki: az anya évekkel korábban tudatosan korlátozta a kapcsolatot a szociális szolgáltatókkal, attól félve, hogy elveszik tőle a lányát. A BBC szerint három évvel azután, hogy beköltöztek a radfordi házba, Leuga kivette a lányát az iskolából. Egy, a bíróságon felolvasott levélben Leuga idősebb lánya, Elvira Choulla azt írta: Loraine korábban rendszeresen járt iskolába, és nagyon szerette, de az anyjuk egy idő után úgy vélte, hogy a gyermeket elhanyagolják, ezért nem engedte vissza. Elvira, aki 2022-ben elköltözött otthonról, elmondta, hogy időnként feszült volt a kapcsolata édesanyjával, ugyanakkor anyjuk Loraine-nel szemben nagyon türelmes és szeretetteljes volt.

A levél szerint 2023 júliusától Elvira egyre ritkábban beszélt az anyjával, különösen azután, hogy az – hosszabb utazásaihoz hasonlóan – egyik alkalommal Afrikába vitte Loraine-t, és Elvira csak azután értesült erről, hogy már megérkeztek. Elvira utoljára 2023 novemberében látta anyját és húgát, amikor együtt töltöttek el egy kellemes vacsorát.