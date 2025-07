Nincs több remény: holtan találták meg az eltűnt 9 éves kislányt

Egy kilencéves kislány halála rázta meg az Egyesült Államokat, miután az eltűnését követően Amber-riadót adtak ki, de a történet váratlan fordulatot vett. A New York állambeli Lake George-ban tűnt el Melina Frattolin, akiről először azt hitték, hogy emberrablás áldozata lett, de a hatóságok később az apja ellentmondásos vallomásai miatt más irányba indították el a nyomozást. A tragikus hírt vasárnap közölték:

Melinát holtan találták meg.

A nyomozás részletei alapján a 45 éves édesapa, Luciano Frattolin július 19-én este, helyi idő szerint 21:58-kor értesítette a rendőrséget, hogy eltűnt a kislánya. A hatóságok azonnal Amber-riadót hirdettek, mivel azt feltételezték, hogy a gyermeket elrabolták, és közvetlen életveszély fenyegeti. Az ügy országos figyelmet kapott, a kislányt mindenütt keresték.

Az ügy országos figyelmet kapott, a kislányt mindenütt keresték / Fotó: Illusztráció/Pexels

A Warren megyei seriffhivatal kezdte el vizsgálni az ügyet, de hamar kiderült, hogy az apa beszámolójában több furcsaság van, nem stimmeltek az idősíkok, és számos részlet ellentmondásos volt. A nyomozás ezért új irányt vett, több rendőri egység kapcsolódott be a keresésbe, így bukkantak rá a kislány holttestére Ticonderoga településen, nem messze Lake George-tól.

A tragédia után a hatóságok közölték: jelenleg semmi nem utal arra, hogy valódi emberrablás történt volna, és a lakosságot sem fenyegeti közvetlen veszély. A nyomozást a New York-i állami rendőrség vette át, és az Amber-riadót vasárnap délután 16:18-kor hivatalosan is visszavonták. Bár az első hírek szerint Melina egy fehér furgonban tűnt el, most már bizonytalan, pontosan mi történt az eltűnés és a halála között – írja a people.

A család Kanadából érkezett az Egyesült Államokba, ami még inkább fokozza a történet rejtélyességét. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a halál pontos körülményeit, és azt sem, hogy az apa ellen emelnek-e vádat. A közvélemény megdöbbent: hogyan fordulhat elő, hogy egy Amber-riadóval keresett kislányt holtan találnak meg, miközben a történet fő gyanúsítottja talán a saját családján belül van?