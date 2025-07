"Megszültem a kislányomat, három hónappal később nagymama lettem"

Cseppet sem nevezhető átlagosnak annak a nőnek az élete, aki 26 éves korára már öt gyermeket nevelt – akik mind különböző apától születtek, ráadásul mindegyik férfi elhagyta előbb vagy utóbb, így igen fiatalon egyedül kellett megbirkózni egy csapatnyi gyerkőccel napi szinten. Nem tagadja: cseppet sem volt egyszerű, de végül túlélte a megterhelő időszakot, sőt, szerető otthont biztosított a kicsiknek. Olyan otthont, amit ő maga nem kaphatott meg. Mint a ma már 44 éves, amerikai Tanetta Hampton a Truly kamerái előtt felfedte: először 16 évesen esett teherbe. szándékosan ennyire korán: ez volt számára az egyetlen kiút abból a zavaros családi környezetből, amibe beleszületett. "Teherbe akartam esni. Tudom, hogy őrültségnek hangzik, de azért akartam egy gyereket, hogy valakit szerethessek!"

6 gyerek 6 apától

Tanetta élete végül 33 évesen rendeződött, amikor találkozott mostani férjével: egy férfival, aki nem csak kitartott mellette, de öt gyermekét is elfogadta. Családjuk életébe akkor állt be az újabb nagy változás, amikor Tanetta és párja, Frederick úgy döntött, szeretnének saját közös gyermeket is. A nő öt gyerkőce nem igazán fogadta jól az új kishúg érkezését, kiváltképp a legkisebb, Kahlai, aki egyenesen laborpatkánynak nevezte születendő kistestvérét – a nű ugyanis a mesterséges megtermékenyítés mellett döntött a kora miatt. Az új jövevény miatti feszültséget csak fokozta, amikor kiderült, hogy Tanetta legidősebb fia, Dyleek is édesapa lesz (immár harmadszor), ráadásul a két csöppség szinte egyszerre jön majd világra.

Megszültem a lányomat, majd ismét nagymama lettem három hónappal később

– összegezte a zavaros hónapokat Tanetta, aki elárulta: azóta helyre állt a családi béke, sőt, hiába van a kis Naomi és legidősebb testvére között 27 év, a testvérek immár nagyszerűen jönnek ki.