Ők a legtermékenyebb sztárok

Nem minden sztár éli az egy-két gyermekes hírességek klasszikus életét – vannak olyanok is, akiknél egy kisebb focicsapat is kijönne a csemetékből. Angelina Jolie például hat gyermeket nevel, akiket részben örökbe fogadott, részben sajátjaként hordott ki. Alec Baldwin már nyolcgyermekes apuka, és úgy tűnik, feleségével, Hilaria Baldwinnal nem szeretnének itt megállni. Sylvester Stallone, Tori Spelling vagy Gordon Ramsay szintén sokszoros szülők, de még Kim és Khloé Kardashian is ott vannak a listán – igaz, ők nem feltétlenül nevelik egyedül a gyerekeket, a nagycsaládos lét viszont ettől még kihívásokkal teli a számukra is. Shaquille O’Neal esetében már hét gyermekről beszélünk, így nála is garantáltak a zajos reggelek és a túlzsúfolt naptár.

Alec Baldwin családjáról már reality is készült, a gyerekek igazi sztárok lettek (Fotó: Profimedia / hot! magazin)

Ezek a sztárok bevállalták a nagycsaládot

Egy ilyen nagy családban nincs unalmas hétköznap – minden napra jut valamilyen program, logisztikai kihívás vagy épp egy szeretetteljes ölelés. És bár néha káosznak tűnhet az egész, a sztárok egybehangzóan állítják: semmihez sem fogható az a rengeteg szeretet és öröm, amit ennyi gyermek adni tud.

A gyereknap kapcsán ezekben a családokban is biztosan különleges programokkal készülnek a szülők: lesz ott nevetés, sütemény, játék és meglepetés bőven! A hot! magazin pedig összegyűjtötte azokat a hírességeket, akiknél a gyerekzsivaj mindennapos háttérzene – és bizony jó néhányan vannak így!