Óriási fordulat Angelina Jolie és Brad Pitt válásában – Erre senki nem számított

Váratlanan fordulatot vett Angelina Jolie és Brad Pitt kálváriája. Mindenki megdöbbenésére ugyanis még idén, 2024-ben – egyetlent tetel kivételével – véget vetettek a 8 éve húzódó válásuknak. A hollywoodi nagyágyúk ugyanis december 30-án, hétfőn hivatalosan is aláírták a válási papírokat, miután sikeresen eldöntötték, kihez tartozik a francia kastélyuk. Egy dolog azonban még kérdéses: kié lesz a 62 millió dolláros (24 milliárd forint) borbirtok?

8 évig húzódott Angelina Jolie és Brad Pitt válása (Fotó: NurPhoto via AFP)

Jolie ügyvédje úgy fogalmazott, a színésznő hálás, hogy végre lezárult ez a történet, mondván, elfáradt ebben a több mint 8 éve tartó válási huzavonában. Az egykori szerelmesek szétválása ráadásul öt gyermekükre is hatással volt. Olyannyira, hogy hárman közülük még Pitt vezetéknevét is elhagyták a nevükből, sőt közülük páran már egy ideje nem is beszélnek az édesapjukkal.

Bár óriási jelentőséggel bír a válási papírok aláírása, a felek várhatüan még találkozni fognak a bíróságon: a több millió dolláros borbirtokuk kapcsán ugyanis még nem sikerült megegyezniük. Olyannyira nem, hogy a Miraval névre hallgató birtokért egyes hírek szerint még perre mennek – írja a DailyMail.

Angelina Jolie és Brad Pitt a 2006-ban jött össze, majd végül 2014-ben kimondták a boldogító igent, ám 2016 szeptemberében Jolie válókeresetet nyújtott be a bíróságon. Az akkor indult procedúra végére most került csak pont. Brad Pitt közben két éve boldog párkapcsolatban él Ines de Ramonnal, akivel már a családalapításon gondolkoznak.