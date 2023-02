Lebukott Brad Pitt: a szívtipró ismét szerelmes

Minden jel arra utal, hogy Hollywood örök rosszfiúja, az 59 éves Brad Pitt ismét nem facér: a szerelmesek ünnepén ugyanis zavarba ejtően nagy rózsacsokrot küldött a 32 éves modellnek, Ines de Ramonnak. A kapcsolatról már korábban is pletykáltak, a virágok gyakorlatilag megerősítették a híreszteléseket - írja a Daily Mail.

Brad Pitt reportedly sent Valentine’s Day flowers to Ines de Ramon https://t.co/JeTleuljK2 pic.twitter.com/WPqEUFmlFm — Page Six (@PageSix) February 18, 2023

A helyzet pikantériája, hogy mikor a párt először lencsevégre kapták múlt novemberben egy Los Angeles-i koncerten, de Ramon még bőven házas volt, férje, Paul Wesley csak a napokban kezdeményezte hivatalosan is a válást. A modell és a színész házassága öt évig tartott, de már tavaly május óta külön élnek. Pitt 2016-ban vált el Angelina Jolie-tól, azóta több színésznővel és modellel is járt, de a barátok szerint annyira egyikük sem tette boldoggá, mint Ines. A Valentin-napot azonban nem tudták együtt tölteni, mert Pitt George Clooney-val forgatja New Yorkban a Farkasok című sorozatot, ezért egy nagy csokor rózsával lepte meg kedvesét, akit mosolyogva fotóztak az ajándékkal.