"14 évesen estem először teherbe – öt gyerekem van, és még mindig csak 24 vagyok"

Igazi nagycsaládos anyukának mondhatja magát az a fiatal, mindössze 24 éves nő, akinek már most öt gyermeke van. Pontosan tudja, hogy nem szokványos életutat járt be, hiszen kortársai még az első baba bevállalását is korainak tartják ilyen idősen, ő azonban már 14 évesen a kezében tarthatott egy pozitív terhességi tesztet. Mondanunk sem kell, kora miatt sokan felelőtlennek bélyegezték, és alapból elkönyvelték, hogy rossz anya lesz, az idő azonban mégis őt igazolta. LaNya Simone jelenleg úgy jellemzi az életét, mint ami kaotikus, de tele van örömmel. Gyerekei nyolc, hat, öt, három és egyévesek, akiket párjával, a 27 éves Tyrinnel nevel. "Képzeld el, hogy minden nap egy tornádó közelít feléd. Időnként kimerítő tud lenni, de vannak nagyszerű pillanatok, sok szeretettel és törődéssel egymás iránt" – magyarázta a fiatal nő és párja a Truly videójában.

LaNya, Tyrin és 5 gyerekük Fotó: YouTube

LaNya jelenleg TikTok-oldalán számol be mindennapjaikról, ami öt gyerekkel bizony cseppet sem nevezhető unalmasnak. Persze van, akinek sem a tartalmai nem tetszenek, sem az az élet, értékrend, amit ezzel közvetít. Kap olyan kritikákat, ami szerint szégyenkeznie kellene amiatt, hogy 24 évesen már ötgyermekes édesanya, míg más azt olvassa a fejére, milyen ember lehet az, aki 14 évesen teherbe esve bevállal egy gyereket. LaNya elárulta: saját édesanyja, LaTonya is zaklatott volt, amikor kiderült akkor általános iskolát épp elhagyó kamaszlánya első terhessége, ugyanakkor mára azt kell mondja, büszke arra, hogy gyermeke miként állt helyt anyaként.