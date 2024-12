"13 évesen estem teherbe – de ettől még nem leszek rossz szülő!"

Sokan egyenlőségjelet vonnak az életkor és az érettség, tapasztalat közé, kiemelve: minél fiatalabb valaki, annál tapasztalatlanabb, és annál valószínűbb, hogy fel fog sülni az olyan területeken, mint például a gyereknevelés, kiváltképp, ha még maga is gyerek. Nehéz ezzel vitába szállni, a texasi Maddie mégis megteszi: YouTube-oldalán büszkén számol be anyai teendőiről, valamint őszintén azokról a kihívásokról, amikkel rendkívül fiatal anyaként kell megküzdenie. Maddie ugyanis még általános iskolás volt, amikor életet adott kislányának. 13 évesen esett teherbe, párja pedig ekkor még csak 15 volt.

Maddie mindössze 13 éves volt, amikor megtudta: hamarosan édesanya lesz Fotó: YouTube

Mondanunk sem kell, rengeteg támadást kapnak, főleg online. Van, aki azt mondja, tökreteszi az életét a kamaszlány, míg más azt, hogy ha a sajátját nem is, de a gyermekéét teszi tönkre. Az sem segít a helyzetén, hogy a pici apjával már nincsenek együtt...

Volt, aki azt üzente: remélem belehalsz a szülésbe

– idézte fel a Love Don't Judge videójában az amerikai lány az egyik legextrémebb, legszélsőségesebb támadást, amit tini mamisága miatt kapott, ugyanakkor olyanok is voltak, akik abortuszklinikák címeit küldözgették el neki ismeretlenül. A helyzet pikantériája: korábban ő maga is elítélte azokat, akik olyan helyzetbe kerültek, amibe végül ő.

"Mindig is lenéztem a tini anyukákat, ha őszinte akarok lenni, de ez szerintem csak a tudáshiány miatt volt. Amikor teherbe estem, rettegtem a reakcióktól, amiket kapok majd. És kaptam is nagyon sok negatív reakciót. Nagyon sokat!" – jelentette ki Maddie, akinek kislánya, Everly ma már hároméves, és láthatóan boldog gyermek. A fiatal édesanya elárulta: bizonyos szempontból a támadásoknak is köszönheti mindezt.

A gyűlölet miatt, amit kaptam, csak jobb akartam lenni. Meg akartam mutatni, hogy én leszek a legjobb anyuka

– magyarázta.