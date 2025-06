Sikerült felbosszantania Karácsonynak az embereket azzal, hogy dühében tíz percre leállította a tömegközlekedést

Minden busz, metró és villamos megállt a Blaha Lujza téren 2025. június 6-án, péntek délelőtt pontban 11:50-kor, gyakorlatilag egyszerre.

Az utasok türelmetlenül várták a buszok indulását (Fotó: Metropol)

Vagyis bejött Karácsony Gergely fondorlatos terve, amellyel a kormányt próbálja zsarolni azután, hogy a Tiszával karöltve ismét bebizonyította: alkalmatlan a főváros vezetésére. A főpolgármester azonban képtelen mindezt beismerni, sőt azt az utasítást adta a BKK-nak, hogy állítsanak le minden járatot tíz percre. A sofőrök olvasták be a szöveget, amit utasításba kaptak: „Most 12 óráig itt fogunk állni a megállóban, nyitott ajtókkal, úgyhogy le lehet szállni. Mérem az időt, itt maradunk 10 percre” – mondta egyikük.

A végén még udvariasan, mintegy elhatárolódva főnökeitől, hozzátette: köszönöm szépen.

Az utasok sok helyen nem voltak ilyen elfogadóak.

Zengett a buszon a Karácsony k***ja be

– mesélte el, hogy mit hallott a buszon egy idős nő, aki a kényszerpihenőt, amivel meg kellett szakítania az utazást, a busz mellett várakozva töltötte.

Nem ő volt az egyetlen, aki leszállt, többen is így tettek.

Mondjon le Karácsony Gergely! Teljesen alkalmatlan, nem kellett volna kivenni a pénzt Rákosmentére, a BKV járatait kéne üzemeltetni

– mondta egy 40-es éveiben járó férfi.

Egy nő pedig azt mondta:

Ez így semmi esetre sem jó megoldás. Nem megállítani kéne a metrót, hanem jól beosztani a pénz

Egy fiatal férfi a leállás miatt idegesen beszélt. Nem véletlen, a leállás az egész napját felborította.

Éppen hogy csak be fogok érni a munkahelyemre, egyetlen pillanatom sem lesz kezdés előtt

– mérgelődött.

Botrány, hogy mások közlekedését akadályozzák

– közölte emelt hangon Nóri, egy középkorú nő.

Többen pánikba estek, főleg akkor, amikor le kellett szállni a járatról, amivel utaztak.

A 30 fokban, a tűző napon több, mintegy ezer ember rekedt a Puskás Ferenc Stadion megállóban.

Hiába lesték, jön-e végre a villamos (Fotó: Máté Krisztián / Ripost)

Itt is teljesen leállt a forgalom. Megállt a 3-as metró, az 1-es, több troli, és buszok is. Pillanatok alatt szinte lincshangulat alakult ki, már a leállás előtt is.

Karácsony Gergely tehet mindenről, mégis minket büntet

– mérgelődött egy középkorú férfi, aki pont munkába tartott. Pechére pont mára esett a délutános műszakja. „Jobban be kéne osztania a pénzt” – zsörtölődött tovább.