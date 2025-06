Forgalomleállítással bünteti Karácsony Gergely a fővárosiakat - 10 percre szüneteltetik a tömegközlekedést

Az előzményeket már ismerjük: azért jutott Budapest csődbe, mert Karácsony Gergely a Tisza Párttal karöltve olyan költségvetést fogadott el, amelyben ötvenmilliárdos űr tátong. A főváros ugyanis a törvényileg meghatározott szolidaritási hozzájárulásnál ennyivel kevesebb pénzt tervezett be az idei büdzséjébe.

Karácsony Gergely megmutatta az alkalmatlanságát és most a forgalomleállítással most a budapestieket bünteti Fotó: MW

Miután a Magyar Államkincstár inkasszálta a főváros számláján a szolidaritási hozzájárulás összegét, a főpolgármester szerint az alapvető szolgáltatások is veszélybe kerültek. Úgy tűnik azonban, hogy Karácsony Gergelyék nem vállalják a felelősséget, inkább a kormányt vádolják a kialakult helyzetért.

Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely most is azt a két dolgot csinálja, amihez leginkább ért: hazudik és másokra mutogat. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint ugyanis nem a miniszterelnök, nem a kormány és még csak nem is a hétszűnyű kapanyányimonyók, hanem a Tisza–Karácsony-koalíció vitte csődbe a fővárost, amiért a felelősséget azonban nem vállalják.

Jön a forgalomleállítás - 10 percre leállítják a tömegközlekedést

A főpolgármester korábban bejelentette, hogy pénteken 10 percre, azután 2 órára, majd akár egy hétre is leállítanák a budapesti tömegközlekedést . Ezzel óriási kárt okozva az egész nemzetgazdaságnak és milliók hétköznapjait teszik tönkre.

Ezen a héten pénteken 10 percre leállítjuk a közösségi közlekedést

– jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester élő adásban. Elmondta: leállásra csúcsidőn kívül, 11 óra 50 perctől délig kerül sor. Ezzel azt akarja megmutatni, mit okozhat a finanszírozási válság a főváros működésében, és mivel járhat, ha nem közlekednek a járatok.

A szerelvényeken nyomogatják a gombokat: így szól Karácsony Gergely szájából az uszítás a metrók hangszóróiból.

A főpolgármester a csődközeli helyzet bejelentése után rögtön a szakszervezetekkel fenyegetőzött, mondván sztrájkot helyeztek kilátásba. Aztán Karácsony „besöpört, mint a tájfun” és egyeztetést tartott, „harcra” hívta az alkalmazottakat. Most pedig mindenki hallhatja, aki tömegközlekedést használ, Karácsony Gergely újabban kötelezte a közlekedési cég dolgozóit, hogy politikai üzeneteket játszanak be a járatokon.