Búcsúlevelet írt, majd vonat elé lépett a 16 éves tinifiú

Egy érzékeny és gondoskodó 16 éves iskolás fiú nevetgélt és viccelődött a nővérével a TikTok videókon néhány órával azelőtt, hogy öngyilkos lett. Az iskolás szándékosan egy vonat elé lépett. Elliott Jones nem adta jelét a családjának, hogy ilyesmi forogna a fejében - derült ki a Winchester Coroners’ Court bíróságon tartott vizsgálat során.

Fotó: Pixabay

Miután édesanyja elment a szupermarketbe, a fiatal elhagyta az otthonát, hogy busszal elmenjen a vasútállomásra, majd vonattal Ashurstba. A vonatvezető látta, hogy hátat fordítva áll a síneknek, és bár mindent megtett, amit csak tudott, Elliott-ot elütötte a vonat, és azonnal meghalt. Édesanyja, Carolyn Jones a meghallgatáson elmondta, hogy a fiú halála napján jó hangulatban volt. Csupán melatonin tablettákat használt, amelyek álmatlanság ellen használt. Carolyn Jones nyilatkozatában elmondta, hogy amikor Facebook-hírfolyama feldobta a vonatbaleset hírét, egyszerűen tudta, hogy Elliottról van szó. Ezután ellenőrizte a fia bankszámláját, ami alapján kiderült, hogy vonatjegyet vett.

„Az én hibám volt. Ez volt a legrosszabb rémálmom” - zokogta az édesanya.

Mrs. Jones elmondta, hogy ezután átkutatta fia hálószobáját, ahol a párnája alatt talált egy füzetet, amelyben arról írt, miként vet véget az életének, és hogy nem akar temetést. Hagyott egy levelet is, amelyben azt írta, hogy vissza kell vinnie egy könyvtári könyvet. Az anya a szörnyű felfedezés után felhívta a rendőrséget és közölte: „Azt hiszem, az Ashurstban halálra gázolt személy az én fiam.”

Halálakor Elliott a CAMHS – Gyermek- és Serdülőkorúak Mentális Egészségügyi Szolgálata – gondozásában volt, autizmussal diagnosztizálták, és ADHD-értékelésre várt. Dyspraxiája is volt, ami befolyásolja a koordinációt. Az életben jól elboldogult, és nagyon jól teljesített a vizsgákon, annak ellenére, hogy alig járt iskolába. Az összetört szívű anyuka gyönyörű léleknek nevezte tragikus körülmények között elvesztett fiát. Továbbá gondoskodó, érzékeny és vicces emberként emlékezett meg Elliottra.