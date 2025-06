Magyar Péter újabb trükkel egy nap alatt keresett 70 milliót! Itt vannak a részletek

Mennyi pénzt keresett Magyar Péter a 4iG részvényein?

Most már azt is tudni lehet, pontosan hogyan zajlott a trükközés és mekkora összeghez jutott hozzá néhány óra leforgása alatt a magát Ludas Matyinak beállító ügyeskedő.

A Világgazdaság információi szerint Magyar Péter csütörtökön 60 019 darab 4iG részvényt adott el. Ezeket még 670 forintos áron vásárolta 2023 közepén.

Megcsinálta a felhajtást így aztán a 4iG papírjait már 1800 forinton tudta eladni. Több mint hatvanezer részvényt!

A Tisza párt elnöke a vg.hu információi szerint darabonként több mint 1100 forint hasznot zsebelt be. Ez összességében azt jelenti, hogy Magyar Péter a csütörtöki tőzsdei napon csaknem 70 millióval lett gazdagabb. Szép kis kereset a magát Ludas Matyinak hazudó politikustól...

Magyar Péter 4iG,részvényei

Amúgy a Tisza Párt elnöke az idén februárban a Hvg.hu-nak saját maga dicsekedett el, hogy sok milliót érő 4iG-részvényekkel is rendelkezik.

A Világgazdaság friss értesülései szerint Magyar Péter összesen 60 ezer darab körüli 4iG-papírt tulajdonolhatott egészen csütörtök reggelig.

Ezt a mennyiséget dobta most gyorsan piacra, hogy rengeteg pénzt keressen!

Korábban 600 és 700 forint között mozgott az árfolyam. Csütörtökön tőzsdenyitáskor azonban már 1840 forinton kereskedtek vele – nem kis mértékben a szerdán nyilvánosságra hozott tranzakciónak köszönhetően –, ami háromszoros növekedés. Erre csapott le Magyar "Alkusz" Péter, hogy közben ő maga is hajtsa felfelé az árfolyamot a céggel kapcsolatos információk közösségi médiás nagydobra verésével.

Ludas Matyi a tőzsdén kaszál

Magyar Péter sorozatosan kaszál a tőzsdén egyértelműen jogszabálysértő piszkos trükkökkel. Most is folyik ellene büntetőeljárás bennfentes kereskedés miatt, ugyanis törvénytelenül megszerzett értesüléseket kihasználva ügyeskedett korábban is a tőzsdén. Egy bank felügyelőbizottsági tagjaként szerezhetett meg a piszkos ügylethez szükséges információkat, hogy nagy pénzt keresve adhassa el a részvényeit.