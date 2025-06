Ez az útvonal lett az év kerékpárútja – mutatjuk, mit érdemes tudni róla!

Lezárult az év kerékpárútja verseny szavazása. A legtöbb szavazatot egy 30 kilométeres túra kapta, ami bármilyen bringával, akár családostul is teljesíthető. Mutatjuk, mit érdemes még tudni az év kerékpárútjáról és azt is, hol találhatók még izgalmas, bringás túraútvonalak az országban!

Íme egy kis kedvcsináló az év kerékpárútjához és néhány további túrához! (Fotó: Jászai Csaba / MTI)

Ez lett az év kerékpártúja

A Murakeresztúr kör lett 2025-ben az év kerékpárútja az országban! Az aktivkalandor.hu internetes portál szavazásán közel 3000 szavazatot kapott ez az útvonal. A második helyen a Miskolctapolca-Kisgyőr kerékpárút, a harmadik helyen pedig a Vértes gerincét átszelő Csókakör bringás kalandútvonal végzett.

Mit érdemes tudni a Mezőkeresztúri körről?

A Murakeresztúr kerékpáros kör egy ideális, mindössze harminc kilométeres útvonal, amelyet akár másfél óra alatt is teljesíthetünk. Ez a túra tökéletes választás családoknak, hiszen minimális szintkülönbséget tartalmaz. Az útvonala Zala és Somogy vármegye határán, a Mura és a Dráva ártéri erdői mentén halad keresztül kerékpárutakon, aszfaltozott gátkoronán és rövidebb szakaszokon alacsony forgalmú utakon. Különösen hangulatos a vízparti erdőkön át vezető szakasza, melynek legszebb része a Murakeresztúr és Őrtilos közötti rész. A túra kiváló útburkolatának köszönhetően bármilyen típusú kerékpárral kényelmesen teljesíthető.

Hol találhatók még ehhez hasonló, izgalmas bringás túraútvonalak?

Az országban több helyen elérhetők akár szervezett kerékpáros túraprogramok is az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával. Ilyenek a

Tekerj a Zöldbe nevet viselő kerékpártúrák

vagy a Ring sorozat is.

Emellett nemrég adták át a Horizont kerékpáros túraútvonal első szakaszát is, ami egyfajta kerékpáros kéktúra és persze ott van az egyre népszerűbb Balatoni bringakör is. Aki kerékpáros túraútvonalat keres magának, annak például itt, itt és itt érdemes szétnéznie, de ajánlunk mi is néhányat!

Már elérhető a kerékpáros kéktúra első szakasza

A Horizont nevet viselő, 1500 kilométeresre tervezett kerékpáros kéktúra első, Bakonybél és Nagyoroszi közötti 459 kilométeres szakasza már bárki számára bebiciklizhető, akár részleteiben is! Az útvonal burkolattal ellátott és burkolat nélküli utakon vezet, változatos környezetben. Őszre készül majd el az útvonal Keszthely és Salgótarján közötti része, jövőre pedig a teljes útvonal elérhető lesz Szentgotthárdtól egészen Tokajig. A túrázók a Horizont mobilalkalmazás segítségével követhetik nyomon teljesítményüket és gyűjthetik a virtuális pecséteket. A túraútvonalról itt lehet többet megtudni.