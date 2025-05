Retró galéria: Mindenképp látnod kell ezeket az elképesztő kerékpárokat!

A nyári időszak tökéletes alkalmat kínál egy kis kerékpározásra. Akár nyaralás alatti aktív kikapcsolódás vagy hétköznapi felfrissülés, mind kiváló lehetőség a testmozgásra. A bringa egy tökéletes választás mind utazáshoz mind az egészséges életmódhoz.

1949. A 6 hónapos, Szocialista Munkaverseny nyertesének jutalma, egy bringa Fotó: Fortepan

A bringa. 100 év kerékpáron

A bicaj másik érdekessége, hogy a magyar nyelvben rengeteg szinonimája van. Bicikli, bicaj, brinyó, canga, cajga, vasparipa, drótszamár. Természetesen tájegységenként más nevekkel is illethették a kétkerekűeket. Emellett már a múlt században is nagyon népszerű közlekedési eszköz volt, és nem csak a fővárosban, hanem vidéken is. Olcsó, egyszerű és jobb esetben zajtalan.

Az egyik legnagyobb érv, ami a nyári biciklizés mellett szól, a hosszabb nappalok, ami viszont szól, az szintén a nyár hozadéka, maga a hőség. Pedig a kerékpározás előnyeit kár lenne veszni hagyni. Galériánkban most a múlt század legérdekesebb bringáit és bringás képet mutatjuk. Szóval, nyeregbe!