A demencia kockázata csökkenthető a legfontosabb élelmiszerek fogyasztásával

A demencia kockázatát jelentősen befolyásolhatják az életmódbeli döntések – a kutatások szerint akár az esetek 45 százaléka is megelőzhető lenne megfelelő életmóddal. Az egyik legfontosabb tényező az étrend, amelynek megváltoztatása számottevően csökkentheti az esélyét az időskori kognitív hanyatlás kialakulásának.

A demencia kockázatát jelentősen befolyásolhatják az életmódbeli döntések Fotó: Danie Franco / unsplash.com – Képünk illusztráció

A Alzheimer’s and Dementia című folyóiratban 2020-ban megjelent tanulmány egyértelműen kijelölte azt az élelmiszert, amelyet „a legfontosabb étrendi tényezőként” neveztek meg a demencia kockázatának csökkentésében. Ez az élelmiszer a hal, amely a mediterrán étrend egyik alapköve. A kutatók szerint a halban található omega-3 zsírsavak segíthetnek megvédeni az agyat az idő előtti öregedéstől.

A mediterrán étrend alapja a friss zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, diófélék, gabonafélék, omega-3-ban gazdag tengeri halak, valamint az egészséges zsírok – például az olívaolaj – rendszeres fogyasztása. Az ilyen étrend csökkenti nemcsak a demencia, hanem a szívbetegségek, a metabolikus szindróma, a cukorbetegség, bizonyos rákfajták és a depresszió kockázatát is – számolt be róla a Mirror.

Egy közel tíz éven át tartó kutatás, amely több mint 7750 embert követett nyomon, kimutatta, hogy a mediterrán étrendhez való ragaszkodás segíthet megelőzni a kognitív hanyatlást. A résztvevők étkezési szokásait részletes kérdőívek és telefonos kognitív tesztek segítségével mérték fel. Az eredmények azt mutatták, hogy a halfogyasztás a magasabb szellemi teljesítőképességgel állt összefüggésben.

A kutatók ugyanakkor megjegyezték: míg a mediterrán étrend segíthet a kognitív hanyatlás megelőzésében, már kialakult demencia esetén nem lassítja annak ütemét. A tanulmány szerzői úgy fogalmaztak:

A mediterrán étrendhez való szorosabb alkalmazkodás alacsonyabb kockázattal járt a kognitív hanyatlás kialakulása szempontjából, ám nem befolyásolta a hanyatlás gyorsaságát

A Harvard Health szakértői megerősítették, hogy a hal szerepe kulcsfontosságú a kognitív hanyatlás megelőzésében, és ezt nevezték meg „a legfontosabb étrendi tényezőként” a demencia kockázatának csökkentésében. A Frontiers in Ageing Neuroscience című szaklapban megjelent egy másik tanulmány is alátámasztotta ezt az állítást: a hal ugyanis fontos forrása azoknak az omega-3 zsírsavaknak, amelyek az agyszövetek membránjaiban is jelen vannak.