Brutális akcióban hozza a SPAR a nyár slágerét

Kiadták a másodfokú hőségriasztást, mely vasárnap éjfélig tart – a nagy melegben pedig kifejezetten jólesik a szénsavas szomjoltó! Nem véletlen, hogy az idei nyár nagy slágere a szódagép, amit brutális akcióban kínál most a SPAR!

A SPAR-ban most 28 százalékkal olcsóbban tudod bezsákolni a nyár slágerét, a szódagépet (Fotó: Spar)

Egyre többen készítik otthon a szénsavas vizet, ami nem véletlen. A szódagép nemcsak kényelmes, hanem környezetbarát alternatívát is kínál: nincs több cipekedés, műanyagpalack-hegyek, felesleges hulladék.

Most 28 százalékkal olcsóbban csaphatunk le a szódagépre!

A Sodaco Basic szódagép most 28%-os kedvezménnyel, 24.999 Ft helyett mindössze 17.999 Ft-ért kapható mosta SPAR-ban – szúrta ki a mindmegette.hu internetes portál. A szett tartalmaz mindent, amire az induláshoz szükség van: egy szódagépet, egy 1 literes szénsavasító palackot és egy 425 g-os CO₂ patront, ami átlagosan 60–70 liter szóda elkészítésére elegendő. A készülék műanyag házzal és állítható szénsav-erősséggel rendelkezik.

A szódagép előnyei túlmutatnak a kényelmen: csökkenthetjük vele az egyszer használatos műanyagpalackok használatát, így kisebb ökológiai lábnyommal fogyaszthatunk szénsavas italokat. Egyetlen CO₂-patron akár 60–70 liter szóda készítésére is elegendő, ami hosszú távon pénztárcabarát megoldást jelent. Ráadásul a szénsav mennyiségét is saját ízlés szerint szabályozhatjuk – enyhén gyöngyöző vagy igazán pezsgő? Csak rajtunk múlik.

A szénsavas víz nem véletlenül olyan népszerű – nemcsak frissítő, de enyhén serkentő hatással is bír az emésztésre, különösen nehezebb ételek után. Egy hűsítő korty szóda nyáron szinte felér egy igazi felfrissüléssel, de edzés után, vagy akár csak a napi folyadékbevitel feldobására is remek választás.

Varázslatos szomjoltók házilag – szódagéppel!

Az otthoni szódagép nemcsak a vízfogyasztást teszi élvezetesebbé, hanem szuper lehetőséget nyújt arra is, hogy egészséges, adalékmentes üdítőket készítsünk saját kezűleg. Elég egy kevés fantázia – és néhány természetes hozzávaló –, és máris kész a házi „üdítő”, amiben pontosan tudjuk, mi van. Ha a cukormentes vagy alacsony kalóriatartalmú megoldások hívei vagyunk, bátran ízesítsük szódánkat például citrommal, lime-mal, uborkakarikákkal, gyömbérrel vagy friss mentalevéllel. Akár néhány szem bogyós gyümölcs is elég egy különleges ízvilághoz. Aki még tovább menne, kipróbálhatja a frissen facsart gyümölcslevekkel való keverést is – például narancs, grépfrút vagy alma alappal. Ezek nemcsak finomak, hanem tápanyagban is gazdagabbak, mint a bolti változatok.