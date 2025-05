Szegedi Erika: Május 25-től hatalmas szerelem vár erre a három csillagjegyre

Az időjárás májusban már nem lesz kellemesebb Fotó: Köpönyeg

Kéz-láb-száj fertőzés tarol a gyerekek között

Aggódva adják egymásnak a kilincset a szülők dr. Mangó Gabriella orvosi rendelőjében, és kérik a segítségét. Az ország háziorvosa szerint egy alattomos, eleinte csak lappangó vírusos fertőzés kezdte megtámadni a kisgyerekek szervezetét. A betegség a bölcsis és óvodás gyerekekre feni a fogát. „Eleinte észre sem veszik, majd lassan és alattomosan támadja a szervezetet ez a betegség” – állítja dr. Mangó Gabriella. Az ország háziorvosa azért riadóztatott, mert több kisgyereket támad meg egy különös fertőzés. „Egy-két nap lappangási ideje van a fertőzésnek láz formájában. Utána a torok, garat környékén megjelennek az ilyenkor tipikus hólyagocskák. A gyerek mondja, hogy csíp a tea, nem akar enni, akkor utána esetlegesen a boka környékén, a talpakon, a kezeken megjelennek 2-3 milliméteres vízhólyagszerű elváltozások”

Megjöttek az első felvételek a Nasa az új küldetéséről

A Spherex felvételei azt ígérik, hogy a 25 hónapos misszió alatt forradalmasítják ismereteinket a világegyetemről. A hetekig tartó előkészületek után a NASA új, SPHEREx elnevezésű obszervatóriuma nemrégiben végre megkezdte tudományos küldetését, azaz ami egy 3D-s térkép készítése a teljes égboltról, amelyhez az űreszköz naponta 3600 infravörös felvételt készít, miközben a fény olyan hullámhosszait is megfigyelve, amit az emberi szem nem képes érzékelni. Az első képek már meg is érkeztek. „A videón azt láthatjuk, amint a távcső lassan pásztázza az égboltot és ennek megfelelően apró lépésenként eltolódik a megörökített égterület. A képek kinézete emellett is módosul (és részben vissza is ugrik a pásztázás korábbi fázisára), mutatva, hogy az egyes „képkockákat” eltérő hullámhossz tartományban örökíti meg – így eltéréseket mutatnak ugyanazon objektumok is a különböző hullámhosszak szerint. Utóbbi az égitestek sokféle jellemzőjére utal” - mondja Kereszturi Ákos a Konkoly Csillagászati Intézet munkatársa.