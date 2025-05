Bejelentést tett a NASA: Így keletkezhetett a világegyetem

A hetekig tartó előkészületek után a NASA új, SPHEREx elnevezésű obszervatóriuma nemrégiben végre megkezdte tudományos küldetését, azaz ami egy 3D-s térkép készítése a teljes égboltról,

Spherex, a NASA új űrtávcsöve. Meglepetéseket ígérő küldetés Fotó: Northfoto

amelyhez az űreszköz naponta 3600 infravörös felvételt készít, miközben a fény olyan hullámhosszait is megfigyelve, amit az emberi szem nem képes érzékelni. Az első képek már meg is érkeztek.

„A videón azt láthatjuk, amint a távcső lassan pásztázza az égboltot és ennek megfelelően apró lépésenként eltolódik a megörökített égterület. A képek kinézete emellett is módosul (és részben vissza is ugrik a pásztázás korábbi fázisára), mutatva, hogy az egyes „képkockákat” eltérő hullámhossz tartományban örökíti meg – így eltéréseket mutatnak ugyanazon objektumok is a különböző hullámhosszak szerint. Utóbbi az égitestek sokféle jellemzőjére utal” - mondja Kereszturi Ákos a Konkoly Csillagászati Intézet munkatársa.

Mit hozhat a küldetés?



Az eredmények pedig fontosak, mert egészen az univerzum hajnaláig árulhatnak el információkat a különböző objektumokról. A SPHEREx, szemben számos társával, nem csupán az égbolt egy szegletét szemléli, hanem az egészet, és hathavonta végigpásztázza azt teljesen. Naponta nagyjából 14 alkalommal kerüli meg a Földet, és minden kerülés során a Tejútrendszer egy újabb sávját pásztázza. A fényt sugárzást összesen hat detektorral érzékeli, és élettartama során csaknem kilencmillió megfigyelést fog végezni galaxisokról és a csillagközi felhőkről. A felvételek birtokában a tudósok jelentős kérdésekre találhatnak választ, például arra is, hogy az ősrobbanást követően hogyan tágult az univerzum iszonyatos mértékben. Emellett – egy spektroszkópia nevű technológia segítségével – a távoli galaxisok, valamint a Tejútrendszer poros régióinak fényét sugárzását is le fel tudja bontani, hogy megállapítható legyen, mégis miből állnak. Ez pedig fényt deríthet arra, hogyan szóródtak szét a világegyetemben Világegyetemben az élet építőkövei – a szerves molekulák, valamint a víz.

A program közreműködik továbbá a még kevéssé ismert ún. sötét anyag mibenléte megértésében is – utóbbi csak gravitációs tere nyomán érzékelhető, és nem tudjuk pontosan mi alkotja, noha többségét a feltételezések alapján egzotikus, még ismeretlen elemi részecskék képezik.