Kár lenne kihagyni: elképesztő akciókkal várja a gyereknapot a SPAR

Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyerekeket, a várva várt gyereknap alkalmából pedig a legtöbben meg is lepik valamivel a kicsiket. A Mindmegette írja, hogy a SPAR most különleges akciókkal készül, hogy a szülőknek könnyebb dolguk legyen beszerezni a kölyköknek szánt finomságokat, ajándékokat.

A SPAR-ban ízletes finomságok és ötletes ajándékok várják a vásárlókat, így a gyereknap, vagyis a gyermekek ünnepe nem csupán örömteli és boldog, hanem pénztárcabarát is lehet.

A SPAR május 22-től érvényes akciós kínálatában különböző játékok, édességek, kreatív ajándékok vannak, minden korosztálynak lehet találni valamit, ami mosolyt csal a gyerkőcök arcára. Kisautók, vízi játékok, bájos plüssfigurák, logikai játékok (mint például a Rubik-kocka), mesefigurás képek, unikornisos körömlakk vagy akár cicás slime is kapható.

Az édesszájúakra is gondolt a SPAR, hiszen rengeteg csokoládé is megtalálható az akciós kínálatban, például a KitKat, Kinder Bueno, Milka, Tibi csokoládé, Kinder és Toffifee – sőt, még akár pálcikás jégkrém is kapható mindössze 139 forintért.

Vitamindús gyümölcslevek, gyümölcspüré és akár Kölyök pezsgő is beszerezhető a SPAR-ban gyereknapra, ezek akár családi kiruccanások alkalmával is jól jöhetnek. Az itt kapható Regnum virsliből, felvágottból, kenőmájasból ízletes és laktató ebédet, uzsonnát lehet készíteni az ilyen alkalmakra, ráadásul magas hústartalommal rendelkeznek, nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, ezenfelül glutén-, laktóz- és szójamentesek, vagyis a szülők biztonságosan adhatják bármelyiket a gyermekeknek.