Ledobta az árbombát a Spar: az új akciója tényleg óriási

Újra itt a SPAR XXL akciója, mellyel nemcsak pénzt spórolhatsz, hanem időt is, hiszen a nagyobb kiszerelésű termékeket kedvezőbb áron vásárolhatod meg, amelyek akár több hétre is elegendőek lehetnek a háztartásodban. A nagyobb kiszerelés számos előnnyel jár, amit érdemes figyelembe venni a vásárlás során. Először is, mivel a nagyobb csomagoknál alacsonyabb az egységár, így kevesebb pénzért többet kaphatunk. Az XXL kiszerelés kényelmes megoldást kínál, hiszen ritkábban kell vásárolnunk, ezzel időt és energiát takaríthatunk meg. Sőt, környezetvédelmi szempontból is előnyös ez a választás, mivel így kevesebb csomagolási hulladék keletkezik, mintha folyamatosan kisebb termékeket vásárolnánk meg.

Ismét SPAR XXL akciók várnak! (Fotó: Spar)

Ezért járhatsz jól az XXL akcióval

A SPAR XXL akciói – amelyek május 15–21. között érvényesek – azért is érik meg, mert kiváló ár-érték arányú termékeket kínálnak. Így nem kell kompromisszumot kötni sem a minőség, sem a mennyiség terén. Legyen szó finom ételekről, praktikus tisztítószerekről vagy kisállat-eledelről, az alábbi ajánlatokkal hosszú távon is jól járhatsz.

Nézzük, mit érdemes most beszerezni XXL méretben!

Ha szereted a magyaros ízeket

A magyaros ételek rajongói számára igazi örömhír, hogy a szeletelt Gyulai kolbász most nagyobb kiszerelésben, olcsóbban kapható. A 200 grammos XXL kolbászt 999 forintért lehet megvenni, ami 52 százalékkal kedvezőbb árat jelent a normál kiszereléshez képest.

Hűsítő édesség kedvezményes áron

Az Algida Smile Trio XXL kiszerelése most verhetetlen áron kapható a SPAR üzleteiben, ugyanis az 1800 milliliteres dobozt 1999 forintért vehetjük meg. Ez 41 százalékkal kedvezőbb árat jelent a normál méretű termékhez képest.

Kávérajongóknak ideális választás

Rohanós reggelekre vagy napközbeni kávézáshoz is ideális választás a Mokate XXL instant kávéspecialitás, amiből többfélét is kínál az üzlet. Most a 24x17 grammos kiszerelés 1299 forintba kerül, aminek 36 százalékkal kedvezőbb az ára a normál méretű termékhez képest.

Öblítőt is most érdemes venni

A Silan XXL kiszerelés szintén akciós áron érhető el, ami hosszú hetekre elegendő lehet, így megéri beszerezni belőle. A 2,68 literes Silan öblítő most 2499 forintba kerül, ami 32 százalékkal kedvezőbb árat jelent a normál méretű öblítőhöz képest – írja a mindmegette.hu internetes portál. Ráadásul SuperShop áron még olcsóbban, mindössze 2299 forintért lehet megvenni az XXL kiszerelésű öblítőt.