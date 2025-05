Orbán Viktor: „Az összes anya adómentes lesz” - Videó

Az ukrán energiafenyegetés magasabb fokozatba kapcsolt. Tegnap Brüsszelben gyűltek össze az európai külügyminiszterek, ahol újabb szankciós csomagot lengettek be. A brüsszeli energiapolitika célja, hogy Ukrajnát támogassák, bármi áron. Ez az egy szempont vezérli őket. Ezért el akarják zárni az orosz gáz- és kőolaj-utánpótlást, ami két- háromszorosára emelné a magyar családok rezsiköltségeit.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI

Mindezeket követően, két hét után újra a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában kezdte a napot Orbán Viktor. A miniszterelnök az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről és a kormány legfrissebb döntéseiről is beszámolt:

Több, kulcsfontosságú politikai-diplomáciai esemény is történt a héten – mások mellett Budapesten rendezték meg a Türk Államok Szervezetének első európai csúcstalálkozóját. A kormányfő erről is szót ejtett, de a Magyarország előtt álló feladatokról, kihívásokról is beszélt majd a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország c. műsorában!

Normális esetben egy miniszterelnöknek olyan politikát kellene csinálni, amely minél olcsóbban teszi lehetővé a hozzáférést az energiához – vetette fel az interjú elején Orbán Viktor. A kormány első embere szerint az európai vezetők többsége, így a csehek és a németek is ennek az ellenkezőjét teszik, annak érdekében, hogy ártsanak Oroszországnak, mondván: ezzel Ukrajnának segítenek.

Nem fogjuk megengedni, hogy Brüsszel velünk fizettesse meg Ukrajna támogatását” – mondta a miniszterelnök,

hozzátéve: most Brüsszelben nemcsak okosnak kell lenni, hanem erősnek is, hogy megakadályozzuk a döntést, amely tiltaná az orosz gáz használatát.

Orbán szerint ha megszűnne az orosz energiabevitel, akkor Magyarországnak minden évben 800 milliárd forinttal többet kellene fizetnie az Oroszországból érkezett gáz helyett. Ezt most a családoknak osztják szét, de ha megvalósulna az ukránok terve, akkor az áramszámlája mindenkinek a duplájára növekedne, a fűtésszámla pedig a négyszeresére.

A miniszterelnök emlékeztetett, korábban Ukrajna garantálta a gáz- és olajszállítást, amit nemrég lezártak. Ha nem épített volna ki az elmúlt években további vezetékrendszereket a budapesti kormány, akkor Magyarországra nem jutna gáz és olaj, vagy csak csillagászati összegért.