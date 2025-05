Kollár Kinga megfutamodott - mégiscsak lehet félnivalója?

Kollár összegzésként megismételte: „Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.” A Tisza Párt uniós képviselője ezt követően politikai értékelésbe fogott, és azt mondta: Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban. Vagyis: Ez egy beismerése annak, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt a brüsszeli politikát támogatva abban érdekeltek, hogy minél több pénz vegyenek el Magyarországtól, hogy minél rosszabb legyen a magyaroknak, mert azt remélik, hogy így ők kerülnek hatalomra, vagyis brüsszeli bábkormánya lenne Magyarországnak. A Tisza Párt ennek érdekében összeesküdött Brüsszellel Magyarország és a magyarok ellen. Brüsszelből tudatosan létrehoztak Magyarország elleni erők egy politikai alakzatot, amit támogatnak pénzzel, cserébe azt várják, hogy a Magyarországtól elvett pénzektől Ukrajna EU-csatlakozásáig mindenben a brüsszeli nótát fújják a Tisza Párt tagjai. Kollár Kinga kijelentéseivel egyértelművé tette, hogy a magyarok ellen dolgozna Brüsszel javára, emiatt Szentkirályi Alexandra összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett a Tiszás képviselővel szemben. Friss posztjában is megerősítette, hogy Kollár Kinga az általa követelt meghívás ellenére is távol maradt. Úgy látszik, a fővárosi baloldali frakciónak nincs ínyére, hogy az ígéreteiket betartsák.