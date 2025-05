Gyászol a királyi család: elhunyt a család védelmezője

A királyi család gyászol, miután egy fontos barátjuk, Lee Sansum életét vesztette – írja a Mirror.

A királyi család Diána hercegné egykori testőrét gyászolja Fotó: Zuma/Northfoto

Sansum, akit inkább Diana hercegnő „Rambójaként” ismertek, a hatvanas éveiben járt. A testőr mind a hercegnőt, mind a fiait, Harryt és Vilmost is védte éveken keresztül. A volt királyi katonai tiszt halálát a felesége, Kate jelentette be. Sansum szívroham következtében vesztette életét.

Miután megismertem Lee Sansumot 1998-ban, ő lett a lelki társam. Egy igazi hős volt, és a legjobb férfi a világon. Teljesen összetört vagyok, hogy már nincs velünk. Halálos szívrohamot kapott szombat reggel otthon. Mindig is itt lesz velünk, és mindig jobban fogom szeretni, mint bárkit.

Sansum Mohamed Al-Fayed fiát és Dianát is védte 1997 júliusában. A hercegné halála előtt egy hónappal még nyaralni is elmentek egy jachton Saint-Tropez-ba. A férfi mindig is azt mondta, Diána egy csodálatos nő volt, és sosem mondott egy rossz szót sem senkiről. Mikor a hercegné közeli barátja, Gianni Versace meghalt, Sansum még a vállát is felajánlotta, hogy sírjon rajta. A kis „rafinált” Harry herceget még jetskizni is megtanította, hogy el tudja zavarni a paparazzókat.

Sansum mindig is azt vallotta, ha ő lett volna ott azon az estén, amikor Diána meghalt, a hercegné még életben lenne.

A férfi PTSD-ben szenvedett a katonasága miatt amikor felvették, hogy a hercegnét és gyermekeit védje. Mikor Harry herceg elkezdett segíteni veteránoknak, Sansum kifejezetten büszke volt rá és cselekedeteire. Azt mondta szeretne vele találkozni és együtt dolgozni vele ugyanis nagyon fontosnak találta a témát.

Bár Sansum régóta nem dolgozott a királyi családdal, nagyon fontos szerepet töltött be.