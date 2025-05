Kvíz: Te ettél már ezekből a rég elfeledett magyar ételekből ?

A magyar konyha igazi nemzeti kincs. Vannak olyan elfeledett magyar ételek, amiket még ma is készítenek néhány háztartásban. Ezek ízre, illatra és állagra is annyira kivételesek, hogy csakis nekünk magyaroknak nyújthatnak igazán kulináris élményt. Te hányat ismersz közülük?

A zöldborsót még felismerjük, de ezek az elfeledett magyar ételek már nem kaphatóak mindenhol. Fotó: Metropol

Elfeledett magyar ételek - ezeket már nem kapni mindenhol

A receptek még ma is érvényesek, a hagyományok ápolása csakis rajtunk múlik. Ha emlékszünk még a dödölle, a nyárlőrinci tutajos vagy a sültcsicsóka-saláta hozzávalóira és a receptekre, mi magunk is elkészíthetjük ezeket az ételeket. Sajnos nem olyan könnyű őket megtalálni a piacon vagy az étkezdékben, de ettől még változatlanul ínycsiklandóak lehetnek ezek a különlegességek.

A magyar konyha bővelkedik a zöldségek, fűszerek, a zsír, a liszt, cukor és só használatában. Nem is véletlen, hogy a jól elkészített ételek után mindenki a tíz ujját megnyalja. Külön erénye a magyar konyhaművészetnek, hogy más népek konyháitól, így az olasz, német, török és a szláv különlegességektől is lestünk el recepteket. Éppen ezért számos magyar különlegesség más népek hagyományában is megtalálható. Kérdés, hogy mennyire ismerjük ezeket még?

