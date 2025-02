Ázsiai kavalkád

Nemcsak az ország, de Budapest egyik legkülönlegesebb ázsiai konyhája is a Little Geisha Can Cook, ami ötvözi a thai, a japán, a koreai és a vietnámi konyha sajátosságait. A központi helyen található étkezdében mindig friss alapanyagokból készülnek az ételek, de nem csak ezért ajánlott belekóstolni valamelyik pho levesbe, ramenbe, pad thaiba vagy szusiba.

Név: Little Geisha Can Cook Hol? 1085 Budapest, Baross u. 6. Részletek: littlegeisha.hu

Japán kedvencek

A tradicionális japán ételek és italok szerelmeseit invitálja a Veszprém szívében található étterem, ami akár a városnézés része is lehet. Akármilyen összetevők is állnak közel az ízlésünkhöz, itt biztosan megtaláljuk a kedvenceinket, hiszen miso, pho leves, ramen, tom yum, pad thai, szusiválogatások, és ínycsiklandó desszertek is megtalálhatók az étlapon.

Név: Saiko no Sushi Hol? 8200 Veszprém, Óváros tér 24. Részletek: saikonosushi.hu

India ezer zamata

Szeged legautentikusabb helye igazi kulináris kalandot ígér, ahol a legnépszerűbb indiai ételeket kóstolhatjuk végig. A fogások csípősségéről érdemes a felszolgálóknál érdeklődni, akik a választásban is segítenek, ha bizonytalanok lennénk. És hogy milyen finomságok várnak itt ránk? Felsorolni is nehéz, de válasszunk samosát, tikka masalát vagy tandoori csirkét, nem fogunk csalódni.

Név: Taj Mahal Étterem Hol? 6721 Szeged, Gutenberg u. 12. Részletek: tajmahalszeged.hu

Kínai kalandok

Az ország egyik legrégibb és legnagyobb kínai étterme a kelet-ázsiai ország minden gasztronómiai régiójából vonultat fel ételeket, melyeket kínai mesterszakácsok készítenek el. Ezen a helyen a keleti kultúra a nyugati modern világgal vegyül, a klasszikus és hagyományos kínai ételek mellett pedig nem mindennapi ínyencségek is az asztalra kerülhetnek.

Név: Taiwan Étterem Hol? 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B Részletek: taiwanrestaurant.hu

Keleti ízvarázs

Kiváló, válogatott ázsiai alapanyagok, különleges fűszerek és receptúrák – ezt kínálja a közkedvelt debreceni étterem, melynek étlapját tanulmányozva minden bizonnyal rögtön megjön az étvágyunk. Az étkezde hétköznaponként távol-keleti ebédmenüvel vár, ha pedig csak úgy falatoznánk egy jót, az előételektől a levesen és tésztán át egészen az ázsiai street food ételekig bármit rendelhetünk.

Név: Siam Hol? 4032 Debrecen, Pallagi út 7. Részletek: siamdebrecen.hu

+1: