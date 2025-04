Óráink vannak hátra a nyárból, a húsvéti időjárás pedig ilyen lesz

Rengetegen várták már, hogy végre ne kelljen kabátba bújni és a hőmérséklet is 20 fok fölé kússzon. Nos, szerdán ez is megtörtént, ráadásul már a nyarat idézte a hőmérséklet az ország nagy részén, hiszen volt, ahol 27 fokot mértek. Csütörtökön, április 17-én hasonló idő várható, de akik arra számítottak, hogy húsvétra is kitart ez a kiváló, szabadtéri programokra csábító időjárás, csalódni fognak. Nézzük, milyen is lesz a húsvéti időjárás.

A húsvéti időjárás már nem lesz ilyen szép, derült és a hőmérsékletek is bezuhannak a mostanihoz képest Fotó: Huszár Márk

Nos, a koponyeg.hu előrejelzése szerint péntekre 21 fokra esik vissza a hőmérséklet, de nem ez lesz a legnagyobb probléma. Bár rövid ideig tartó, de intenzív záporokra és zivatarokra számíthatunk. Szombaton sem reménykedhetünk a verőfényes napsütésben, hiszen az előző naphoz hasonlóan számíthatunk rövid, de intenzív csapadékra, így akik útra kelnek, jól teszik, ha esernyőt is visznek magukkal. Talán vasárnapra várható a legcudarabb időjárás, hiszen ezen a napon már dörgés és villámlás is kísérheti a csapadékot, így kirándulni nem igazán javasolt ezen a napon. A hőmérséklet nem igazán emelkedik, így megreked 22 fok körül. De vajon milyen időre készülhetünk akkor, amikor sok fiú útra kel, hogy meglocsolja a lányokat, hogy ne hervadjanak el. Nos, húsvét hétfőn is részünk lesz az égi áldásban, így nem csak a fiúk kölnije landolhat majd a lányok buksiján, hanem az esőcseppek is. Április 21-én elkezdődik ráadásul egy lassú lehűlés, így ezen a napon már csak 21 fok várható. A mostani előrejelzések szerint húsvét után is folytatódik a csapadékos idő, sőt a nyárias idő sem tér vissza egy ideig.