4 csillagjegy, akire húsvét után pénzeső zúdul

Sokan egyelőre még csak az előttük álló húsvéti időszakot látják, azonban van egy jó hírünk: 4 csillagjegynek ezt követően pénz áll a házhoz! Lássuk, kik a szerencsés jegy szülöttei!

Fotó: New Africa / Shutterstock

Kos

Amibe márciusban belekezdtél, sikerre van ítélve. Így ne csodálkozz, ha húsvét után ezt már a zsebedben is érezni fogod. Nem véletlen ez, de az égiek kísérnek és segítenek az úton, hogy minden a legjobbkor és a legjobban történjen. Elindul az életedben egy anyagi gyarapodás, és ennek még nincs is itt vége. Persze nagy örömöt szerez egy hirtelen, nem várt bevétel. Te vagy az egyik legszerencsésebb csillagjegy ebben a hónapban.

Szűz

Húsvét után úgy érzed majd: sikerült egy kicsit feltöltődni. A kellemes érzések, a jókedv, és a pihenés meghozza gyümölcsét. Szinte vonzod a pénzt. Szerencse ér, hiszen nem vársz plusz bevételt, egyszerűen teszed a dolgod. Fortuna kiszemelt magának. Csodaszámba megy, amikor nem is gondolsz rá és olyan helyről kapsz, amire egyáltalán nem is gondolsz. Élvezd ki az égiek ajándékát, és adj belőle másnak is. Persze lehet az egy kedves ajándék a saját gyermekednek, vagy akár a kedvesednek.

Nyilas

Húsvét után beindul az üzlet. Lehet, hogy egy új ügyféllel kerülsz kapcsolatba és pénz áll a házhoz. De az is lehet, hogy egy alkotásodat veszik meg. Ne gondolkodj ezen, élvezd a sikert és a bőséget. Mindig ösztönöz a kalandvágy, ez most is így van, már látod a következő utazást, amiért ismét nagyon lelkes vagy. Az élet örömeit megérdemled, csak legyél képes befogadni. Hidd el, a pénz akár meg is duplázódhat. Szerencsés időszak számodra az április vége.

Vízöntő

Ne csodálkozz, ha hirtelen pénz jelenik meg a bankszámládon. Létezik olyan, hogy elfelejtenek szólni egy jutalomról? Ne kételkedj benne: igen, az a te pénzed. Megérdemled. Munkád gyümölcse különös módon jut kifejeződésre. De az öröm nem marad el, a meglepetésnek mindig ereje van, ahogy annak a pénznek is, ami most mindenképp jókor érkezik hozzád. Más csatornán is érkezhet hozzád pénz, főleg, ha kreatív és szorgalmas vagy. Egy jó ötlet nagyon sokat ér. Meglásd, a jövőben is kamatozni fog a megszerzett tudásod. Fogadd be a bőséget - írja a Ripost.