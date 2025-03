Sürgős figyelmeztetést adott ki a nagybeteg családanya: ezeket a tüneteket soha ne hagyd figyelmen kívül!

Egy hatgyermekes anyuka, Elaine Griffin, megosztotta, milyen tünetek vezettek nála a vastagbélrák diagnózisához. A New Jersey-ben élő nő 44 éves volt, amikor 2024 áprilisában megkapta a hírt: 2-es stádiumú vastagbélrákja van. Most azért osztja meg történetét, hogy másokat is figyelmeztessen a betegség tüneteire.

A New Jersey-ben élő nő 44 éves volt, amikor 2024 áprilisában megkapta a hírt: 2-es stádiumú vastagbélrákja van / Fotó: Pexels

Minden 2023 őszén kezdődött, amikor a nő észrevette, hogy bizonyos ételek elfogyasztása után kellemetlen érzése támad. Kezdetben azt gondolta, hogy valamilyen ételintoleranciája van, és ezért elkezdte vezetni, hogy milyen ételek okoznak nála problémát. A gyakori és intenzív bélmozgásokat például gluténérzékenységnek tulajdonította, így jelentősen módosította az étrendjét, elhagyva a gluténtartalmú ételeket - írja az Unilad.

A tünetei azonban egyre erősödtek. Egy idő után minden étkezés után olyan érzése volt, mintha üvegszilánkok szaggatnák a beleit. Emiatt további szigorításokat vezetett be az étrendjében, elhagyva a tejtermékeket, a kenyeret, a gabonákat és a tésztát is. Rendszeres, erős hasi fájdalmak gyötörték, emellett a puffadás is egyre gyakoribbá vált nála. A legkisebb mozdulatok, az ülés, az állás és még a mosdó használata is fájdalommal járt. Közben azt is észrevette, hogy minden egyes bélmozgás során vér jelenik meg a székletében.

Az emésztése is megváltozott: a széklete keskenyebb lett, és a mosdóhasználat sem hozott neki igazi megkönnyebbülést. Bár semmilyen diétát nem követett, és nem próbált tudatosan fogyni, egy hónap alatt 9 kilogrammot veszített. Az étkezés egyre inkább fájdalommal társult számára.

A következő hónapokban az állapota tovább romlott, és végül úgy döntött, hogy felkeresi a New Jersey-i RWJBarnabas Health egészségügyi intézményt. Korábban energikus embernek tartotta magát, aki könnyedén ellátta hat gyermekét. Ám ekkor már az olyan hétköznapi tevékenységek is, mint a lépcsőzés vagy egy rövid séta a folyosón, komoly fáradtságot okoztak neki.

Az orvosok végül kolonoszkópiát javasoltak, hogy kiderítsék, mi okozza a tüneteit. A vizsgálatot azonban nem tudták befejezni, mert egy nagy daganat teljesen elzárta a nő vastagbelét. Az eredmények végül megerősítették a gyanút: 2024 áprilisában vastagbélrákot diagnosztizáltak a családanyánál, ám a kezelést követően, szerencsére, sikerült felépülnie.