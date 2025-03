Szívszaggató: az életéért küzd a 15 éves Gábor, anyukája alig láthatja a kazánrobbanás sérültjét

Vasárnap (március 16.) óta a poklokat járja az a pápateszéri család, akinek addigi boldog élete egy csapásra romba dőlt. Aznap éjjel ugyanis szörnyű tragédia történt: a házat valóságos tűzvész árasztotta el, miután az épületben lévő kazán felrobbant. Sajnálatos módon ott volt a család 15 éves kamasz fia, Gábor is, akit a kazánrobbanás után életveszélyes állapotban vittek kórházba.

Gábor súlyosan megsérült a kazánrobbanásban Fotó: Pexels (illusztráció)

Kazánrobbanásban sérült meg Gábor

A robbanás után a tűz pillanatokon belül elárasztotta a házat, ami perceken belül már teljes terjedelmében égett.

Kigyulladt egy lakóház Pápateszéren, a Rákóczi utcában. Teljes terjedelmében égett a megközelítőleg százhúsz négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete, amihez a pápai hivatásos tűzoltókat riasztották. A tűz egy kazánházat, valamint két tárolót is érintett

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mint kiderült: Gábort családja próbálta kimenteni a pokoli katlanból.

Az ott tartózkodó fiatalember testének több, mint 50%-a megégett, ugyanis a detonáció következtében a bejárati ajtó is megsérült - illetve a lehulló törmelék elbarikádozta a menekülési útvonalat -, így a bajbajutott segítségére igyekvő családtagok csak nehezen tudtak behatolni az épületbe

- írták a ChariTee Fórumon. A kamaszfiút azonnal mentőbe tették, ami egyenesen Budapestre vitte a súlyos állapotban lévő sérültet, aki azóta is altatásban és lélegeztetőgépen van. A csoportban azt is elmondták, hogy Gábor családja és élete összeomlott: a házuk porig égett, de emellett Gábor édesapjának a munkája is megszűnt.

A ház tetőszerkezete leégett, így sajnos lakhatatlanná vált az ingatlan, egy élet munkája dőlt romba! Hab a tortán, hogy a családfő munkaviszonya leépítés miatt március 10-én megszűnt, így a biztos megélhetésük is veszélybe került!

- sorolták az ismerősök a sokasodó nehézségeket. Emellett Gábor életéért is aggódnak.

A család teljesen összeomlott lelkileg, aggódnak a mindössze 15 éves Gáborért. Édesanyja látogathatja, naponta mindössze 10 percig, szívszorító érzés lehet így látni a saját gyermekét

- szögezték le. Ezért azt kérik: aki tud, segítsen a bajba jutott családnak.

Az utazás rengeteg pénzébe kerül a családnak, így aki teheti, a csatolt képen található számlaszámra utalva segíthet a megégett fiatalember családjának illetve az útiköltség terheinek enyhítésében!

- kérték. Hozzáfűzték, hogy Gábornak pedig vérre lesz szüksége, arra is várják a lehetséges jelentkezőket.

Hamarosan vérre lesz szüksége a sérültnek, irányított véradás keretében várják az önkénteseket

- zárták soraikat. Aki megteheti, ITT segíthet a családnak.