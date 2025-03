Riadóztatnak Rákosmentén: 4,5 milliót követeltek a furgonos csalók!

Épphogy megírta a Ripost, hogy öltönyös rém jelent meg Pesterzsébeten, most újra riadóztattak az emberek miattuk. Komoly veszélyben lehetnek a gyanútlanok, ha bedőlnek ennek az átverésnek: a csalók munkás embereknek vagy felvásárlóknak adják ki magukat idegenek.

A furgonos csalók azt hazudják, olcsón dolgoznak, aztán... / Képünk illusztráció: Shutterstock

Furgonos csalók az utcákon

Egy Rákosmentén élő fiatal férfi épp kint volt az otthona előtt március 12-én, szerdán, amikor a furgonos rémeket kiszúrta.

Most egy fehér furgonnal mentek el a házunknál. Épp kint voltam az utcán, mert felújítás van nálunk. Hangosbemondón hirdették magukat, hogy készpénzért vasat vásárolnának. Forgatták közben a fejüket mindenfelé!

- idézte fel a Metropolnak B. Erik, aki szerint rendszeresen tűnnek fel gyanús alakok a környéken. Sokan másokkal együtt ő is azt állítja, hogy csalás történik a környékükön. Egy zilált külsejű banda fehér furgonnal járkál és kétféle kamu történettel akarnak bejutni mások otthonába. Lomokat vásárolnának fel, vagy munkásoknak adják ki magukat, akik olcsón dolgoznak.

A furgonos rémek miatt Erik rögtön átverést szimatolt, amikor meglátta őket az utcájában, ezért gyorsan le is fotózta a járművüket. Mutatjuk!

A csaló alakok furgonban köröznek az otthonok között / Fotó: Metropol olvasó

„Rendszeresen itt vannak! Egy öreg férfi is szürke autóval mászkál, múltkor tőlem megkérdezte, hogy van-e eladó vasam…” - idézte fel a pesti férfi, aki a hétfői furgonos rémek miatt az egyik kerületi csoportban riadóztatott.

Átverés Pest vármegyében

Így derült ki, Budapest-szerte és a főváros közeli településeken – a többi között Érden bepróbálkoznak. Több kommentelő is írta, hogy jellemzően nyugdíjas emberek otthonánál jelennek meg.

Át akarják verni az időseket! A jól ismert módszer, hogy becsengetnek, rábeszélnek, hogy bádogosok, a szomszéd utcában dolgoztak… és jönnének hozzád is olcsón...

- írta egy kommentelő Erik figyelmeztető bejegyzéséhez, mire egy másik úgy fogalmazott: hozzá is nemrég csöngettek be az alakok. „Már nálam is próbálkozott már két brigád is. Az egyik az ereszcsatornát akarta megcsinálni, a másik a múlt héten a cserepeket akarta megigazítani” – írta a nő.