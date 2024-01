Kicsalták a nyugdíjas nő minden pénzét, miközben azt hitte, a kedvenc színészének segít

10 ezer fontot, vagyis 4,5 millió forintot lopott el egy online csaló egy nagymamától, aki azt hitte, hogy Sam Heughannal, az Outlander – Az idegen sztárjával beszélget. A 72 éves Mary Ryland ugyanis nagyon izgatott lett, amikor látta, hogy az Instagramon üzenetet kap a színésztől. Először Mary szkeptikus is volt, ezért a rabló küldött neki egy fotót az útleveléről, amin Sam Heughan adatai szerepeltek.

Mary hitt neki, ezt követően pedig két hónap beszélgetés után a csaló rávette, hogy fektessen 5 ezer fontot kriptovalutába. Ezt követően az internetes álprofillal rendelkező férfi kamu grafikákat is küldött neki arról, milyen ütemben növekednek a részvényei. Végül sikeresen rávette arra, hogy utaljon még további 5 ezer fontot, hogy aktiválja online pénztárcáját ahhoz, hogy felvehesse majd a pénzt.

Mary csak akkor jött rá, hogy átverték, amikor egy hasonló esetről olvasott.

Átvert. Borzalmas volt. Én tényleg azt hittem, hogy Sam az. A csaló még egy útlevelet is küldött nekem a nevével, dátumokkal és azzal igazán átvert

– mesélte Mary, aki most a történetét azért osztotta meg, mert nem akarja, hogy más is úgy járjon. Úgy véli magának az Instagramnak is tudnia kellene arról, valójában milyen felhasználói is vannak.

Grandmother loses £10,000 to scammer who pretended to be famous TV actor https://t.co/42vQv6mRIe — K.B. (@KB97783357) January 29, 2024

Mary szerint a csaló úgy talált rá, hogy sokat kommentel az Outlander egyik rajongói oldalán. Ezt követően írt rá a rabló 2023 januárjában. Eleinte romantikusnak indult a dolog, majd Mary (aki rokkant férjével él együtt) elárulta neki, hogy szeretne egy új autót és új házat. Ezt követően említette meg neki a színésznek álcázott csaló a bitcoint.

Sajnos Mary azonban hiába jött rá az átverésre, a pénzét nem tudta visszaszerezni, a bankja sem tudott neki segíteni benne. Most egy pénzügyi ombudsman segítségében bízik és abban, hogy története más nyugdíjas nőket biztonságba tart majd a jövőben – írja a Mirror.