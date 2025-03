Már hosszú idő óta tartják terrorban Rákosmente lakóit a különböző csalók és besurranó tolvajok. Tavaly júliusban a rendőrség egyiküket el is fogta, de a lakók attól tartottak, hogy többen vannak. Ez a feltételezésük be is igazolódott, hiszen továbbra is folytatódott a rémálom. Most azonban egy újabb csaló banda került a rendőrség kezei közé.

Elfogták a csaló banda tagjait Fotó: Facebook/Horváth Tamás – Rákosmente polgármestere

Az elmúlt időszakban rengeteg besurranó tolvaj miatt riadóztatták a rendőröket Rákosmente lakói. Többen elővigyázatosságból térfigyelő kamerákat és különböző biztonsági rendszereket szereztek be, hogy biztonságban tudják szeretteiket. Ha ez nem okozott volna elég nagy fejfájást a helyiek számára, egy újabb csalás is megjelent a XVII. kerületben. A magukat szakembernek kiadó csalók több száz ezer forinttal rövidítették meg az embereket. Többször megesett, hogy az ereszcsatornát, a tetőt vagy bármi egyebet akartak megjavítani, mely a végére nemcsak, hogy rosszabb állapotú lett, mint előtte, hanem jóval többe került, mint azt az elején hitték a tulajdonosok.

Elfogták az „ereszcsatornás” csaló banda tagjait

A XIX. kerületben, Kispesten pedig megesett, hogy az ereszt letépve próbálkoztak azok, akik később az általuk megrongált csatornát szerették volna olcsón megjavítani. Úgy tűnik, hogy arra játszottak, hogy az idősek, akikhez becsengetnek, jóhiszeműen beengedjék, illetve esetleg felfogadják őket a munkára. Most azonban Rákosmente polgármestere, Horváth Tamás csodás hírrel szolgált a helyieknek:

A besurranásokkal kapcsolatos feltételezett elkövetőt fogott a helyi rendőrség! Ráadásul a mai napon román »ereszcsatornás« elkövetők is előállításra kerültek Rákosmentén!

– írta a közösségi oldalán egy posztban.

A polgármester hozzátette, hogy az alapos felderítésnek köszönhetően elfogott besurranásokhoz kapcsolódó elkövetőnek letartóztatását már el is rendelte a bíróság.