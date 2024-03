„Senki ne engedje be őket, illetve ne is álljon szóba velük” – Bádogos csalókra figyelmeztetnek Gombán

Sokak számára ismerős lehet az a társaság, akik ismét feltűntek Pest vármegyében, ezúttal Gombán. A helyi polgárőrség a Facebook-oldalán figyelmeztet arra, hogy senki se fogadjon el árajánlatot, senki se adjon megbízást annak a társaságnak, akik egy lengyel rendszámú Ford Transittal járnak és tetőfedő, bádogos munkákat kínálnak. A polgárőrök bejegyzése után többen is jelezték, hogy a banda náluk is próbálkozott, sőt olyanok is voltak, akik a személyes rossz tapasztalataikat mondták el.

A gombai polgárőrök posztban figyelmeztetnek a csalókra Fotó: Olvasói

FIGYELEM! Ismét feltűnt az általunk már jól ismert »bádogos, csatornás vállalkozó« csapat. Az alábbi képen látható, hogy milyen gépjárművel közlekednek, a gépjármű egy szürkés Ford Transit lengyel rendszámmal. A polgárőrjárőr most is kikísérte a településről és értesítettük erről a környező polgárőr- egyesületeket is

– kezdi bejegyzését a Gombai Polgárőr Egyesület, akik március 7-én posztoltak a csalókról. Lapunk információi szerint egy helyi lakos hívta fel a polgárőröket azzal, hogy gyanús alakok tűntek fel a településen, akik próbálnak szóba elegyedni az emberekkel és szakmunkás szolgáltatást kínálnak. Tudomásunk szerint sok az egyedülálló idős ember a településen, akik meg is ijedtek az idegenektől, ráadásul ez a korosztály az, akiket a különböző csalók előszeretettel vesznek célba.

„Senki ne engedje be őket, illetve ne is álljon szóba velük, pláne ne adjanak nekik megbízást munkavégzésre.

Amennyiben ismét feltűnnének, jelezzék a polgárőrségnek és gondoskodunk róla, hogy a települést elhagyják”

– írták a polgárőrök, akiknek a bejegyzése után számos hozzászólás érkezett, a bandát többek között látták már Soroksáron, Alsónémediben és a Pilisben is feltűntek. Volt, aki arról számolt be, hogy nála is próbálkoztak. Lapunk azt is megtudta, hogy semmilyen vállalkozói engedéllyel nem rendelkeznek, nincsenek sehová bejelentve, vélhetően soha, sehol nem tanulták azt a szakmát, amit végeznek, ráadásul az adott településen önkormányzati bejelentés nélkül ajánlanak munkát, amit a már említett kontár módon végeznek el.

A bandáról korábban már a YouTuber SzakiEllenőr is beszámolt, a módszerük azóta sem változott: tetőfedő, bádogos munkát ígérnek, elsőre nagyon alacsony árat mondanak, aztán láthatóan kontár módon kezdenek bele és közben, például amikor valakinek már leszedték a tetőt a házáról, hirtelen változnak a megállapodás feltételei. Például háromszorosára nő az ár.