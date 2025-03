„Azt hittem, hogy ez normális” – Gyomorégéssel kezdődött, később már nyelni sem tudott az édesapa

Dave Chuternek már 30 éves kora óta gyomorégése és emésztési problémái voltak. A tünetek enyhítésére elkezdett gyógyszereket szedni, de azok nem igazán váltak be.

Nyelőcsőrákot diagnosztizáltak a kétgyermekes apukánál Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A kétgyermekes apuka a savas refluxot a stressznek, a munkának, illetve a currynek tulajdonította, amit akkoriban rendszeresen evett és nagyon szeretett.

Néhány hónapig gyógyszert szedtem, és a panaszok megszűntek, de valójában csak elfedte azokat. Mint a legtöbb ember, én is azt hittem, hogy ez normális

– magyarázta Dave, akinek később, 2006-ban már az étel lenyelésével is gondjai akadtak, tudta, hogy valami nagyon nincs rendben.

„A háziorvosom azt mondta, hogy csak gyomorégés, de a biztonság kedvéért azért beutalt endoszkópiára. Azt mondták, hogy »túl fiatal vagyok ahhoz, hogy nyelőcsőrákom legyen«, de a biztonság kedvéért kivizsgálnak” – mondta az apuka, akinél a vizsgálatok megállapították, hogy valóban a nyelőcsövében volt a daganat.

Az endoszkópia utáni két hétből szinte alig emlékszik valamire Dave, mivel annyi érzelemmel és döntéssel kellett megbirkóznia. A férfi elárulta, hogy a feleségével elmentek sétálni a kedvenc helyükre, ahol csak ültek és potyogtak a könnyei.

Két választásom volt, vagy végigcsinálok egy olyan műtétet, amit talán nem élek túl, vagy pedig szembe kell néznem azzal a lehetőséggel, hogy csak hat-kilenc hónapom van hátra. A műtétre kellett vállalkoznom, eltávolították a gyomrom több mint 75 százalékát és a nyelőcsövem nagy részét

– mesélte Dave, aki hozzátette, hogy a beavatkozás nélkül már nem élne.

A most 71 éves férfi a nyomdaipari munkájától visszavonult, és életét a betegek érdekvédelmének szentelte, hogy segítsen másoknak, akiket a rák érintett, miközben családjával és unokáival is szívesen tölti az idejét – írja a The Sun.