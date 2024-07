Évekig tartó sikertelenség után már 16 kilót fogyott Martina – Ez vált be neki!

Kor: 37 év

Előtte: 64 kg / Fotó: Fanny magazin

Utána: 48 kg / Fotó: Fanny magazin

Sokan tapasztalják, hogy ha abbahagyják a dohányzást, felszednek pár plusz kilót. A nikotinnak ugyanis éhségcsökkentő hatása van, ráadásul, ha abbahagyjuk a dohányzást, az ételek íze felerősödik, ami növelheti az étvágyat és az elfogyasztott mennyiséget – írja a Fanny magazin.

„Sokáig nem tűntek fel a plusz kilók”

Martina 2010 környékén kezdett el hízni, miután megismerkedett a férjével.

– Az ő kérésére abbahagytam a dohányzást – idézi fel kapcsolatuk kezdetét. – A gyors ételek egyébként is gyakoriak voltak az étrendemben, hiszen egy gyorséttermi láncnál dolgoztam, így munkaidőben sokszor ettem akár hamburgert is. Viszont, miután egy pár lettünk a férjemmel, sokszor hétvégén is becsúszott valamilyen gyors kaja, illetve gyakran sütiztünk. Mindenféle finomságokat hozott haza, például zsíros sajtokat, amiket este és jóllakásig ettünk. Egy idő után, már a kollégák is megjegyezték, hogy kikerekedtem. Én is láttam a ruhatáromon, hogy már nem fértem bele az S-es darabokba. Észrevettem, hogy van rajtam itt-ott egy kis háj, de mivel minden nap láttam magam, sokáig nem tűnt fel, hogy túl sokat híztam. Akkor történt meg a rádöbbenés a túlsúlyra, amikor ráálltam a mérlegre. Abban a meggyőződésben voltam, hogy 5-össel kezdődik. Egy-másfél év alatt 48 kilóról 64 kilóra híztam. Tudtam, hogy ez nem mehet így tovább és azonnal változtatni akartam az életmódomon.

Egyhangú, egészségtelen diéták

Számtalan kudarc, jojó effektus, negatív élmény után jött rá, hogy olyan étrendet kell választania, ami egészséges és amit szívesen fogyaszt.

– Próbáltam olyan diétát, ami borzalmas volt a sok szójától, olyat is, ami rettentően egyhangú volt – meséli. – Volt olyan időszak, amikor ebédre, 90 napig csirkét fogyasztottam rizzsel. Szó szerint alig tudtam letuszakolni a csirkét a torkomon. Annyira megutáltam, hogy azóta is alig bírom megenni a csirkemellet. Próbáltam a léböjtkúrákat, villámdiétákat, mindenféle porokat, tablettákat. Hiába fogytam tőlük, nagyon egészségtelen volt, amit műveltem. Csak jó néhány éves sanyargatás után jöttem rá, hogy így nem lehet hosszútávon élni. Akkor jött a váltás, amikor bekerültem olyan csoportokba, ahol arról meséltek, hogy belefér akár egy tészta is ebédre, vagy pizza vacsorára. Eldöntöttem, hogy egy élhetőbb, megengedőbb étrendre fogok váltani. Főleg, mert mindig is voltak gyomor panaszaim, a reflux már rég az életem része.