Töröld le a TikTokot! Ezt használd helyette!

Január közepén komolyan megingott a TikTok uralma, miután az Amerikai Egyesült Államokban törvényileg kötelezték a videómegosztó beszüntetését. Végül a hivatalba lépő Donald Trump megkegyelmezett és haladékot adott a platformot birtokló kínai ByteDance-nek, így az csak pár óráig nem volt elérhető, de ezzel még koránt sincs vége a történetnek. A legtöbb biztonságtechnikai cég szerint komoly aggályok merültek fel az alkalmazás kapcsán, illetve eddig is számos kritika érte a TikTokot, hogy a többi közösségi oldalnál is veszélyesebb a fiatalokra nézve, például a különféle kihívások terjesztésében játszott szerepe folytán – melybe már számos tini halt bele a világ minden táján. Így sokan egyszerűen azt ajánlják: a legjobb, ha letöröljük az appot a telefonunkról.

Van a TikToknak alternatívája? Fotó: Pixabay

A Forbes most összeszedett pár TikTok-alternatívát, ha mást szeretnénk kipróbálni, illetve ha úgy döntünk, hogy sokakra hallgatva megszabadulunk a rövid videókat népszerűsítő alkalmazástól, vagy másra cseréljük.

5 alkalmazás a TikTok helyett

RedNote

A RedNote sokak szerint Kína válasza volt az Instagramra, amikor 11 éve elindult – ugyanakkor a TikTok amerikai betiltásáról szóló híreket követően az egyik legnépszerbb "új" platform lett az USA-ban. A szakértők szerint ugyanakkor mivel ez is egy kínai alkalmazás, ami teljes mértékben kínai szervereken tárolja a felhasználók adatait, hasonlóképp problémás lehet. Emellett sajnos még azért csak kiépülőben van a nemzetközi felhasználótábora.

Lemon8

A Lemon8-et az Instagram és a Pinterest keresztezéseként jellemezték a 2020-as indulásakor, ugyanakkor mára a TikTok alternatívájaként is tekinthetünk rá. A szakértők szerint kifinomultabb, esztétikailag összeszedettebb tartalmak jellemzik, és a felhasználók is jobban befolyásolhatják, miként néz ki a feed-jük. Sajnos azonban egyrészt ugyancsak kisebb oldal jelenleg, másrészt a TikTokot is birtokló ByteDance a tulajdonos, szóval könnyen lehet, hogy hamarosan a "nagyobb testvér" sorsára jut.