Veszélyes TikTok-kihívás miatt tűnhetnek el gyerekek: figyelmeztet az eltűntkereső

A veszélyes kihívás lényege, hogy a gyerekek se szó, se beszéd eltűnnek / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Nem ez az első veszélyes TikTok-kihívás

A TikTok elterjedésével táptalajra leltek az életveszélyes kihívások is. Ilyen volt korábban a fojtogatós kihívás, ami arról szólt, hogy a gyerekek egészen ájulásig fojtogatják saját magukat vagy egymást. A kihívás következtében több száz tizenéves fiatal, köztük egy 15 éves magyar fiú is életét vesztette. De hasonlóan veszélyes volt a „Boat Jumping” kihívás is. Ez a nyárhoz köthető játék arról szól, hogy a fiatalok menet közben kivetik magukat egy gyorsan száguldó motorcsónakból. A legideálisabb esetben is több csontjuk eltörhet, hiszen nagy sebességnél ha vízbe esnek, az olyan, mintha betonra zuhannának. Arról nem is beszélve, hogy a becsapódásuktól függően akár a gerincük is eltörhet és örökre lebénulhatnak. Többen életüket vesztették a veszélyes kihívás miatt. De volt olyan kihívás is, amiben életveszélyes vegyi anyagot nyeltek le a tinik, például mosókapszulát.