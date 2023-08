Összegyűjtöttük a legveszélyesebb TikTok-kihívásokat – Videó

Egyre népszerűbb a TikTok, minden előnyével és hátrányával együtt. Most olyan életveszélyes kihívásokat gyűjtöttünk össze, melyek annak ellenére terjednek, hogy már többen is belehaltak abba, hogy kipróbálták.

Fontos, hogy tisztában légy a kihívások veszélyeivel! (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Fiatalság, bolondság, tartja a mondás, de azért mindennek van határa. A következő TikTok-kihívások annyira veszélyesek, hogy soha, semmilyen körülmények között ne próbáld ki. Ha a tudomásodra jut, hogy valaki kipróbálná bármelyiket, azonnal beszéld le róla.

„Choking Game”

A fojtogatás kihívása arról szól, hogy a gyerekek egészen ájulásig fojtogatják saját magukat vagy egymást. A kihívás következtében több száz tizenéves fiatal, köztük egy 15 éves magyar srác vesztette már életét. A fiú képzőművészetet tanult és csillagász akart lenni. Szerető család vette körül a vidám, életrevaló, szellemi és fizikai kihívásokat kereső fiatalembert, aki nem ismert lehetetlent, legalábbis nem hitte, hogy létezik bármi, ami megállíthatná. Nem számolt a halállal. A „choking game” néven ismert értelmetlen, ostoba, gyilkos internetes kihívás áldozata lett. A „szerencsésebbek” kómába estek, de olyan is akadt, aki valamilyen maradandó károsodást szenvedett.

Az interneten még útmutató is található hozzá, hogyan kellene kivitelezni. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy egy életveszélyes kihívásról van szó, amibe rengetegen belehaltak már. Annak ellenére, hogy sok oldalon letiltották már, mégis újra felbukkan valamilyen formában.

Egyéb nevei a „Blackout Challange” vagy a „Pass-Out Challange”.

„Car Spotting”

Ennek a kihívásnak az a lényege, hogy minél ritkább, különlegesebb, drágább luxusautókat keressenek a fiatalok. Amennyiben csak messziről néznék őket, talán még nem lenne gond. A kihíváshoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy egy-egy felvételért az életüket kockáztassák a tiktokkerek. A legjobb felvételekért az is megesik, hogy eléjük ugranak, amit videóra is vesznek.

Aki ilyet csinál, ha túl is éli a találkozást a luxusjárművel, valószínűleg az egész hátralévő életét kerekesszékben töltheti.

„Sex Roulette”

Igen, jól láttad és valószínűleg a nevéből adódóan ki is találtad, hogy miről van szó. Ez a tinilányok körében terjedő kihívás arról szól, hogy minél rövidebb idő alatt feküdjenek le minél több emberrel. Mindezt úgy, hogy nem védekeznek, ezzel kockáztatva a nem kívánt terhességet, valamint az akár halálos nemi betegségek terjedését.

A kihívás szerint az nyer, aki nem lesz terhes. Talán mondanunk sem kell, hogy itt bizony nem lesznek nyertesek. Ha nem szedsz össze valamit és nem esel teherbe, lelkileg akkor is annyira megterhelő lesz számodra a folyamat, melynek nyomait valószínűleg egy életen át magadon viseled majd. Miért lenne szükséged ilyesmire? Ugye, hogy semmiért!

„Boat Jumping”

Egy viszonylag új, nyárhoz köthető „challenge”, hogy menet közben kivetik magukat a fiatalok egy gyorsan száguldó motorcsónakból. A legideálisabb esetben is több csontjuk eltörhet, hiszen nagy sebességnél ha vízre esnek, az olyan, mintha betonra esnének. Arról nem is beszélve, hogy a becsapódásuktól függően akár a gerincük is eltörhet és örökre lebénulhatnak. Többen életüket vesztették a veszélyes kihívás miatt.

„Bórax falás”

Nem egészen világos, hogy pontosan honnan indult, de sajnos elindult. Ez a kihívás arról szól, hogy egy mérgező vegyianyagot, melyet a lenyelése nélkül több mindenre is használnak, lenyeljenek a fiatalok. Amellett, hogy életveszélyes, arra a másik két kihívásra is emlékeztet, ahol mosókapszulát nyeltek le a fiatalok, illetve egy kanál fahéjat próbáltak meg lenyelni.

Míg a mosókapszula nyilvánvalóan mérgező, addig a fahéj esetében olyan mértékben kiszáradnak a nyálkahártyák, hogy utána kimosni is nehéz a szájat. Ideális esetben csak oda kerül és nem kezd el köhögni a fiatal, mert akkor még veszélyesebb a mutatvány.

„Plank” és „Owl”

A különféle életveszélyes kihívások még gyerekcipőben jártak akkor, amikor a fiatalok egy-egy helyre felfeküdtek vagy felguggoltak. Itt ugyanis nem a sportolásban alkalmazott plankelésről beszélünk. Ennek a kihívásnak az idején valószínűleg még nem gondoltál arra, hogy sokkal veszélyesebb kihívások is napvilágot látnak majd. Emlékezz rá, hogy ezek mindegyike életveszélyes, ezért egyiket se próbáld ki! Nem számít, hogy régi vagy új!

Kerüld el a tragédiát!

Tiltani azt érdemes, amit kontrollálni is lehet és az online térre ez hatványozottan igaz. Nem beszélve arról, hogy a gyerek természetéből fakad, hogy minél jobban próbálja a szülő eltiltani valamitől, annál inkább érdeklődik iránta.

A technológiai fejlesztések egyre több lehetőséget adnak a gyerekek kezébe, az alkalmazásfejlesztők pedig igyekeznek ezekkel lépést tartva „felfegyverezni” a szülőket, hogy valamiféle kontrollt gyakorolhassanak gyermekük online élete felett. Ám ez a fajta védelem csupán illúzió.

A YouTube több millió videót vizsgált át és több százezret törölt erőszakos, szélsőséges tartalom miatt, és a TikTok is figyelmeztető jelzést küld, ha valaki rákeres például a „choking game” kifejezésre.

Emellett az is kiemelten fontos, hogy mint minden más rá leselkedő veszélyről, az ilyen és hasonló esetekről is beszélj gyermekeddel.

Lépések a megelőzésért

A rendőrség is nagy hangsúlyt fektet a különféle életveszélyes kihívások okozta balesetek és halálesetek megelőzésre.

A rendőrség bűnmegelőzési munkájában kiemelt hangsúlyt fektet az ifjúság védelmére is. Az iskolai bűnmegelőzési programjaink során felhívjuk a fiatalok figyelmét az interneten jelentkező veszélyekre, ahol nem csak mások áldozatává válhatnak, hanem olyan veszély is fenyegetheti őket, hogy akár életükkel, egészségükkel fizetnek egy meggondolatlanul vállalt »játékért«. Itt nagyon fontos kiemelni a kortársak és a szülők szerepét is, ezért ezen sajnálatos események elkerüléséhez elengedhetetlen a támogató szülői, baráti közösség

– írta az Országos Rendőr-főkapitányság, a Life.hu megkeresésére.

Te milyen életveszélyes kihívással találkoztál már a TikTokon?

